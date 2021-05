Saúl Blanco recuerda su etapa en el Unicaja

Saúl Blanco anunció días atrás su retirada como jugador profesional de baloncesto cuando termine esta temporada. Dirá adiós a los 36 años en el mejor club de su tierra, el Liberbank Oviedo. Tiene la oportunidad de marcharse dejando al equipo asturiano en la ACB, por la que peleará en estas semanas. Ha habido muchos reconocimientos al alero tras la noticia y él concedió alguna entrevista donde repasó toda su trayectoria. En una con La Nueva España habló de su etapa en el Unicaja, donde no cumplió con las expectativas después de que el conjunto de Los Guindos pagase un alto traspaso por su fichaje al Fuenlabrada.

"No me arrepiento de ninguna decisión", explicaba Blanco, que aportaba contexto a su razonamiento: "Creo que la del Unicaja era la mejor opción cuando salí del Fuenla. Yo he seguido siempre la misma línea de trabajo, es implemente no me supe acoplar al equipo. Con Aito sí que jugaba más minutos, aunque igual se podía esperar un rendimiento mayor por mi parte, pero con Chus Mateo los minutos bajaron bastante. Como lo que quería era jugar volví a Fuenlabrada a mitad de la temporada 2011/12".

En Málaga fue llamado por Sergio Scariolo para varias concentraciones de la selección española, pero no acabó yendo convocado a ningún torneo. "Pues fue una buena experiencia y una espina, las dos cosas. Lógicamente, la experiencia es buenísima porque era un pedazo de selección, la generación de oro tenía 29 años. Pau Gasol acababa de ser campeón de la NBA con los Lakers, de la NBA venían también Garbajosa y Rudy, Ricky había dado el salto del Joventut al Barcelona... Se lesionó Berni Rodríguez y entonces había once jugadores fijos, el otro puesto estaba entre Carlos Suárez, Llull y yo. Llull fue el escogido. Estábamos en el aeropuerto y yo me fui para Asturias y los demás para Gran Canaria", afirmaba.