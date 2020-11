Scariolo convoca a cuatro jugadores del Unicaja con España para la ventana de noviembre

La apuesta por el jugador nacional del Unicaja de un tiempo a esta parte está dando frutos y tiene su eco más allá de las fronteras de Málaga. Sergio Scariolo ha citado a todos los españoles, a excepción de Carlos Suárez que lleva fuera de la órbita selección desde hace años, y a Jaime Fernández, aún en un proceso de readaptación tras ocho meses de bajapara la ventana FIBA de noviembre. En la burbuja de Valencia (la capital de la Costa del Sol está bien posicionada para ser anfitriona en febrero) el combinado español disputará los dos próximos partidos de clasificación para el Eurobásket de 2022. El bresciano incluyó en su lista de 16 a Alberto Díaz Darío Brizuela, Francis Alonso y Rubén Guerrero. La lista final la formarán 13 jugadores, una vez confirmada su disponibilidad tras conocerse los resultados de todas las preceptivas pruebas sanitarias. El Unicaja es el equipo que más convocados tiene, cuatro, por delante del MoraBanc Andorra (tres). Además, también siguen el preparador físico Enri Salinas y el doctor Carlos Salas, también malagueños y ya miembros del staff que fue campeón del mundo en China.

Brizuela y Rubén Guerrero ya participaron en los dos primeros duelos que se disputaron en febrero, antes de la pandemia por el COVID-19. Fue el debut del pívot marbellí, que debutó en la derrota frente a Polonia en Zaragoza. Le sigue teniendo fe el técnico asistente de los Toronto Raptors, consciente de que el cinco representa un perfil con casi nula abundancia en el baloncesto español. Se ha consolidado como el pívot titular para Casimiro y ha dado algún paso adelante en las últimas semanas. Aún le queda para tocar de nuevo ese nivel sobresaliente que exhibió en la Copa del Rey de Málaga. Aquello fue el billete para el mencionado estreno. El vasco es un fijo para Scariolo en la ausencia de los Euroliga. Ofrece muchos puntos en el exterior y se encuentra ahora en un punto de madurez alto. Es el máximo anotador esta temporada, con 14.5 puntos por partido, del Unicaja esta temporada.

En la anterior citación Alberto Díaz y Jaime Fernández estaban citados pero no estuvieron disponibles por lesión. La Copa fue una trituradora para el equipo malagueño. Curiosamente, el pelirrojo viajó a la concentración y se tuvo que volver. Ahora regresa en uno de los mejores momentos de su carrera, ofreciendo un nivel sobresaliente por la baja de Mekel. Un impacto altísimo en los partidos que le ha hecho colarse en alguna quiniela para Tokio 2021. Será buena oportunidad para testarlo a este nivel en La Fonteta. No ha entrado Jaime Fernández, que se quedará en Málaga haciendo parte de la pretemporada que no hizo. Es un jugador muy del agrado de Scariolo, último descarte para el Mundial de China.

Y la gran noticia es la convocatoria de Francis Alonso, que puede debutar con la absoluta en Valencia. Ironías del destino, la ciudad donde estaba previsto que lo hiciera con el primer equipo cajista en la Fase Final de la ACB. Con un currículum de quilates en las inferiores, fue campeón de Europa sub 20 en 2016, ahora le llega una oportunidad superior. Se lo ha ganado por derecho, siendo una de las sensaciones de la campaña. En 20 minutos promedia 12.2 puntos (máximo anotador verde en la Eurocup) con un 50% en triples lanzando cinco por choque. Está siendo decisivo y enseñando una muñeca prodigiosa. Y si alguien en el mundo del baloncesto sabría que llegaría fue Scariolo, que lo tenía apuntado en su lista desde su etapa en Estados Unidos.

"No me sorprende. Habiéndolo visto tantas veces, con la sub 22 también in situ, honestamente no me ha sorprendido su capacidad anotadora. Sí pienso en lo que tiene que mejorar para adquirir de un escolta, o un base, que también podría ser, de nivel internacional. Entiendo y sé que es un jugador ambicioso y que debe mirar al alto más nivel. Debe crecer físicamente y en el playmaking, la creación de juego. Aunque siga como escolta se agradece un jugador ahí capaz de generar el juego", explicaba sobre el malagueño el italiano en una entrevista reciente con este periódico: "Francis tiene un don, que es talento natural y también muchas horas y repetición. Uno no tira bien sólo por puntería. Puso muchas repeticiones y horas extras. Esa cualidad del tiro es tan importante en el baloncesto de hoy, pero se puede trabajar y mejorar. Si la tiene hay buena parte del camino recorrido. El desafío de Francis es ser un gran jugador. Él sabe mejor que yo o que tú lo que tiene que mejorar".

España, que marcha tercera de su grupo con un balance de 1-1, se mide el 28 de noviembre a Israel (19:30 horas). Es el líder, con 2-0, y que previsiblemente no podrá contar con Gal Mekel al recaer de su lesión en el adductor de la pierna izquierda. El 30, contra Rumania (19:30), donde está convocado el canterano cajista Cristian Rares Uta, que hace carrera en su país. El resto de convocados de la plantilla del Unicaja para esta ventana son Bouteille con Francia y Gerun con Ucrania. Habrá que estar expectante porque la situación de la pandemia complica estos desplazamientos en mitad del curso. En el fútbol se han dado varios contagios cuando los jugadores se han ido ahora con sus selecciones. En Málaga se quedarán Waczynski, Fernández, Milosavljevic, Suárez, Nzosa, Abromaitis y Thompson.

LISTA DE JUGADORES PRECONVOCADOS

Francis Alonso (Unicaja)Víctor Arteaga (Movistar Estudiantes)Jonathan Barreiro (Casademont Zaragoza)Ferran Bassas (Joventut Badalona)Javier Beirán (Herbalife Gran Canaria)Darío Brizuela (Unicaja)Quino Colom (Valencia Basket)Alberto Díaz (Unicaja)Rubén Guerrero (Unicaja)Nacho Llovet (MoraBanc Andorra)Xabi López Aróstegui (Joventut Badalona)Oriol Paulí (MoraBanc Andorra)Tyson Pérez (MoraBanc Andorra)Xavi Rabaseda (Hereda San Pablo Burgos)Miquel Salvó (Hereda San Pablo Burgos)Alex Suárez (Monbus Obradoiro)