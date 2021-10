Semana grande en el Carpena

El tropiezo en Manresa, también por los síntomas, bajó el suflé en el Unicaja, que está fuera del play off tras esta jornada. Hubo sensaciones que hacía meses que no se tenían y volvieron a aflorar en el Nou Congost. No hay mucho tiempo de reflexionar porque el calendario pone dos partidos esta semana. Una que será grande con el Carpena como gran anfitrión. El Lavrio Megabolt y el Barça pasarán por Málaga en unos días, en dos exámanes exigentes para el equipo malagueño.

Los primeros serán los griegos, que lo harán el próximo miércoles. Es un partido muy especial, podría decirse que histórico sin abusar del adjetivo. Será el estreno de la Basketball Champions League en la Costa del Sol, a la que se abonó en club de Los Guindos tras despedirse de la Eurocup. Es una fecha marcada en rojo desde hace meses. Vienen los helenos, que también ganaron en la primera jornada en su pista. En juego, el liderato del Grupo B. Pudiera parecer significativo, pero aunque sea fase de grupos todos los encuentros importan de cara a la siguiente fase. En el palco estará el CEO de la competición, Patrick Comninos. Da alcance de lo que supone el Unicaja para el torneo. Un buen detalle del máximo mandatario.

El domingo, en el partido de la jornada en la ACB, vendrá el Barça. Los de Saras Jasikevicius, vigentes campeones de la Liga Endesa y subcampeones de la Euroliga, están en un momento de forma impresionante. 6-0 en España y 4-0 por Europa. Un imponente 10-0 que habla bien de qué baloncesto están haciendo. El reto es sideral. Tiene siempre su cosa la visita de los grandes, de un día del que se espera la mejor entrada en el Palacio de esta temporada. Además de por un rival muy taquillero porque para ese día está organizado el acto en el que se colgará la camiseta de Carlos Cabezas en el techo del Carpena. El 10 lucirá en lo más alto frente al 5. Un acto de grandeza del Unicaja ya con mucho público en las gradas. Un reconocimiento a la altura.