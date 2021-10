Las pérdidas, una flecha hacia abajo

Era muy contundente Fotis Katsikaris en su análisis. "Es inadmisible cometer 18 pérdidas", decía el griego en pleno análisis de la tercera derrota de la temporada del Unicaja en la ACB. También es la tercera en el cómputo con la BCL. Y es que hubo una fuga importante en ese apartado del juego en el Nou Congost, llegando a extraviarse hasta 18 balones en los 40 minutos. Un lastre que hizo daño a la hora de competir por el triunfo y es que pesó durante todo el transcurso del duelo. Ya al descanso los cajistas habían malogrado nueve. Es el mayor dato negativo en esta campaña en la Liga Endesa. Muy por encima de la meda con la que se llegaba al Bagès, 12.4. Subió a 13.3.

El equipo malagueño es el noveno equipo de la competición que más balones pierde, justo en la mitad de esa particular clasificación. El guarismo no es malísimo, pero tampoco bueno. Pese a todo, le está permitiendo pelear los encuentros. Fue una rémora en tierras catalanas y eso que el BAXI tuvo 16. Dos más el Unicaja con varios hombres señalados en este aspecto. Cole perdió cuatro, Francis Alonso y Barreiro tres cada uno y Brizuela dos en tres minutos que estuvo sobre el parqué.

13 hubo contra el Obra, 17 frente al Lenovo Tenerife, 13 ante el Herbalife Gran Canaria, 1 frente al UCAM Murcia y 10 contra el Río Breogán en los partidos anteriores. El nuevo techo se puso en el Nou Congost. Es una faceta donde los cajistas han ido claramente cuesta abajo. El curso anterior acabaron en la ACB como el mejor equipo en el cuidado del balón. Y todo pese a la mala temporada. Promediaban 11.5 pérdidas. Ahora le media está un poco más alta, pero ha habido duelos donde se ha incrementado en un 50% y eso es mucho. Por ahí está uno de los márgenes de mejora, aunque no es el único.