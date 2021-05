Tres ex cajistas estarán en la Final Four de la Euroliga

El Unicaja estará presente de alguna manera en la Final Four de la Euroliga, que se disputa del 28 al 30 de este mes en Colonia. En la ciudad alemana lucharán por el título tres ex cajistas, que consiguieron la clasificación en un play off apasionante. Sólo el CSKA de Moscú no cuenta en su plantilla con jugadores que pasan por Málaga. Con el conjunto moscovita estarán el Barcelona, el Anadolu Efes y el Armani Milano. Por consiguiente, Álex Abrines, Krunoslav Simon y Jeff Brooks.

Se enfrentarán el español y el italoamericano en una de las semifinales. No tuvo una buena serie Abrines, que no llegó a cinco puntos entre los cinco partidos frente al Zenit. Xavi Pascual le ató bien y no fue un factor de desequilibrio, como suele. Es el título que le falta en Europa. Tampoco tuvo un gran papel Brooks, que se perdió un encuentro. Ettore Messina, que le renovó el verano pasado, le viene utilizando como recurso y en ciertos contextos, donde durante la temporada ha producido en bien del equipo.

Decisivo para que el Efes vuelva a la Final Four, en la última que jugó acabó subcampeón, fue Simon. 17 puntos en el quinto choque frente al Real Madrid en Estambul, su mejor anotación en la serie, con un triple fundamental en el último minuto a falta de dos segundos y bien defendido. El alero es pieza esencial para Ataman en el proyecto consolidado que tiene.