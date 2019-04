Francis Alonso ficha por BDA Sports

Hace unas semanas terminó la etapa universitaria para Francis Alonso. El malagueño se convirtió en leyenda en Greensboro. Ahora el canterano del Unicaja afronta el paso al profesionalismo. En ese camino, el jugador ya ha dado el primer paso fichando por BDA Sports. Una agencia de representación que comanda Rade Filipovic y cuya punta de lanza en España es Quique Villalobos. La primera piedra de un verano clave para él.

"Emocionado de anunciar que he firmado con BDA Sports. Encantado de ser parte de la #BDAFamily. ¡Grandes cosas por delante!" tuiteaba Alonso en su cuenta para anunciar el vínculo de forma oficial. Desde ahora se vienen meses importantes para el malagueño, que finalmente no acudirá al Portsmouth Invitational Tournament (PIT), torneo que suelen jugar los mejores jugadores de la NCAA que no van al Draft. Podría haber sido un buen escaparate, aunque aún queda a la espera de algún entrenamiento privado con alguna franquicia de la NBA.

El Unicaja renovó su derecho de inscripción preferente sobre él y Rubén Guerrero en la ACB. De momento, aunque aún falta mucho, los puentes parecen tendidos para que ambas partes se vuelvan a encontrar y después decidan si se queda en la plantilla o se marcha a préstamo a otro equipo. En la plantilla cajista actual BDA tiene a Jaime Fernández, al que Villalobos visitó en el Carpena en múltiples ocasiones en esta temporada. Además, el agente está en negociaciones con el club de Los Guindos para ampliar la cláusula del madrileño y mejorar su contrato.

