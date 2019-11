18 partidos jugó el Unicaja en los dos meses de temporada que van. 11 victorias y siete derrotas es el balance de los de Luis Casimiro, con 5-5 en la ACB y 6-2 en la Eurocup. Los números, pese al 61% de triunfos, dicen que hay margen de mejora en lo que es puramente el resultado. Sobre todo en la Liga Endesa, donde está fuera del play off. Hay un importante contraste ahí. Sin embargo, donde hay plena satisfacción en el equipo malagueño es con la actitud de los jugadores, una de las variables para que se dé un rendimiento fiable. Puede haber mucho talento, pero si no hay hambre y ganas por hacerlo bien es imposible.

Hay una atmósfera positiva y una ambición de mejora constante en la plantilla cajista. Pueden venir o mejor dadas, pero los que trabajan con ella día a día destacan ese carácter estajanovista. Era bastante elocuente Jaime Fernández tras ganar al Bilbao Básket, que con 26 años lleva casi una década al máximo nivel y ha pasado por muchas circunstancias. Es una voz autorizada.

"El equipo está trabajando muy bien, sabemos lo que tenemos que mejorar. A veces tenemos tiros abiertos y no los metemos, otras veces el espacio no es bueno, otras veces parece que no nos enteramos a lo que jugamos... estamos en ello, estamos mejorando y trabajando muy duro", explicaba el escolta sobre el ataque, antes de ser contundente: "En mis nueve temporadas en ACB nunca tuve un grupo que trabaje tanto y tan bien. El grupo está concienciado". Minutos después, Casimiro también era tajante, no por primera vez, cuando se le cuestionaba por lo mismo. "Al equipo no le puedo poner un pero en ética, horas extras, en ir al 100%, buenos profesionales, buena química dentro del vestuario, buenos chicos a nivel personal... El equipo tiene valores", aseguraba.

Además de que la disposición de la plantilla es buena a lo que Luis Casimiro y su cuerpo técnico le propone en el día a día, casi todos van más allá de ese trabajo planificado y es que piden a los entrenadores herramientas para dar un paso adelante en su progreso individual. No es raro ver a algunos en sus días libres o antes o después de las sesiones de entrenamientos quedarse haciendo trabajo específico. Algo habitual tanto en los nuevos, como en los fichajes de este verano. A Alberto Díaz ya es común verle haciendo incansables rondas de tiro con el Doctor Dish, donde se le suelen unir más compañeros. También ver a los jóvenes con algún técnico trabajando en un grupo reducido. O a Toupane y Ejim haciendo rondas de lanzamiento a pies parados y en movimiento.

No quiere decirse que el éxito esté asegurado con esta actitud, el deporte es indescifrable, pero sí parece que está más cerca. Alejarse de la autocomplacencia e intentar mejorar cada día es uno de los imperativos para que el techo del equipo esté cada vez más alto. Esta actitud sólo hace que ayudar a ello. Ahora Casimiro tendrá dos semanas donde experimentar en pista muchos conceptos y llenar el zurrón táctico de cara al momento trascendental de la temporada, de febrero en adelante.