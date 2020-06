Una mirada al pasado: siete caras conocidas en Valencia

El 17 de junio arranca la Fase Final de la ACB para el Grupo A, en donde el Unicaja se enfrentará al Iberostar Tenerife, Barça, Joventut de Badalona, Kirolbet Baskonia y RETAbet Bilbao Basket. Sobre el parqué de Valencia los malagueños se reencontrarán en las próximas semanas con viejos conocidos, hasta un total de siete jugadores que en algún momento vistieron la camiseta cajista y que ahora, con sus nuevos equipos, buscarán, al igual que el conjunto entrenado por Luis Casimiro, avanzar a los cruces de semifinales.

No se demorarán mucho los reencuentros, ya que en la primera jornada, el equipo malagueño se enfrentará al Iberostar Tenerife. En el cuadro aurinegro están tres jugadores que hasta la pasada temporada defendían la camiseta verde: Gio Shermadini, Dani Díez y Sasu Salin. El pívot georgiano, quien estuvo en Málaga durante dos cursos (2017-19), está cuajando una gran temporada, promediando 18.3 puntos, 7.1 rebotes y 23.7 de valoración. El alero madrileño Dani Díez, quien durante sus cursos cursos en Málaga (2015-19) contribuyó a la conquista de la Eurocup (2017), está completando un año muy postivo, con 8.6 puntos, 5.9 rebotes y 12.8 de valoración. Por último, el tirador finlandés (2017-19 en la Costa del Sol) logra 9.4 puntos (33,3% en triples), 1.8 rebotes y 8.5 de valoración. Habrá que prestar atención a su rendimiento, ya que en la derrota ante los canarios esta temporada (80-88) en el Carpena, los tres fueron los más destacados (24 puntos Salin, 19 puntos y 9 rebotes Díez, y 12 puntos Shermadini).

Dos días más tarde, el 19 de junio, llegará el Barça. En el conjunto catalán se encuentra un jugador que explotó en el Carpena en 2012: Álex Abrines. El alero balear promedia 6 puntos, 2.2 rebotes y 4.7 de valoración en 18:42 minutos de juego, si bien uno de sus mejores encuentros este curso fue ante el Unicaja (14 puntos y 2 rebotes) en la inolvidable victoria malagueña en el Palau Blaugrana (95-105). El ecuador del grupo, el 21 de junio, lo marca el choque ante el Joventut de Badalona. En la Penya sobresale Alen Omic, quien estuvo en 2017 en Málaga formando parte de la conquista de la Eurocup. En la actualidad, el pívot esloveno promedia 10.8 puntos y 7.7 rebotes (líder de la Liga Endesa) para 14,2 de valoración. Se da la circunstancia de que ambos equipos se enfrentaron en el último encuentro antes de la crisis de la COVID-19, con victoria malagueña (82-97) frente a los 8 puntos, 4 rebotes y 10 de valoración de Omic.

En la cuarta jornada, el 23 de junio, el Unicaja y Kirolbet Baskonia medirán sus fuerzas con dos jugadores que dejaron un buen recuerdo en Málaga: Zoran Dragic y Jayson Granger. El escolta esloveno, en Málaga de 2012 a 2014 e incorporado a la disciplina baskonista a mitad de curso, promedia 4.8 puntos en los cuatro partidos que disputó, y cuyo debut tuvo lugar ante el Unicaja (2 puntos). Por contra, Jayson Granger, base del Unicaja de 2013 a 2015, ultima su recuperación tras lesionarse de gravedad en el primer partido que disputó el base uruguayo esta temporada, por lo que podría reaparecer en esta Fase Final de la Liga Endesa.

Por último, se cerrará el Grupo A el 25 de junio ante el RETAbet Bilbao Basket, en el que, si bien no hay ningún jugador que militara con anterioridad en el Unicaja, precisamente será un encuentro especial para un jugador del conjunto malagueño que comenzó el curso en Bilbao: Axel Bouteille. El alero francés destacó en el Bilbao Arena antes de incorporarse a finales de febrero al Club de Los Guindos. Será una ocasión especial para Bouteille.

También hay más viejos conocidos en la otra parte del cuadro, en el Grupo B. Un cuarteto de jugadores que lo forman: Omar Cook (Herbalife Gran Canaria), Dejan Todorovic y Dejan Musli (Morabanc Andorra) y Augusto César Lima (San Pablo Burgos). Un caso especial es el de Fran Vázquez, que decidió no jugar con el Casademont Zaragoza el torneo en La Fonteta por no estar seguro y se retirará a final de esta temporada. "Estamos yendo demasiado deprisa, no notaba la seguridad necesaria", argumentó el pívot gallego.