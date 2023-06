Jesús Lupiáñez asume la alcaldía de Vélez-Málaga con el reto de una red integral de aparcamientos

Jesús Lupiáñez, presidente del Partido Popular, ha tomado posesión este mediodía como alcalde del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, en un acto en el que Lupiáñez expresó su inmensa “felicidad y agradecimiento”, así como la “responsabilidad” por la confianza depositada por parte de los 12.098 votos recibidos y tras el pacto alcanzado con la segunda fuerza más votada, el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar.

"Estoy agradecido y feliz. Y también me siento comprometido, preocupado y, especialmente, responsabilizado. Siento, con toda la fuerza, la presión de la responsabilidad de servir a mi tierra y trabajar en beneficio de todos mis vecinos", ha manifestado en sus primeras palabras el recién investido alcalde.

El nuevo alcalde recibió la vara de mando tras ocho años en los que el Partido Popular ha ganado las elecciones pero no ha sido capaz de alcanzar acuerdos para gobernar. Lupiáñez lo ha hecho al fin y ha destacado la importancia de establecer alianzas políticas sólidas y constructivas para garantizar el desarrollo y el progreso del municipio.

“Juntos, como fuerzas políticas comprometidas con el bienestar de nuestra tierra, podemos lograr grandes cosas. Invito a todos los miembros de nuestro equipo de gobierno, buscando siempre el beneficio común de nuestros vecinos, a trabajar cada día con pasión e ilusión", señaló Lupiáñez.

“Sí, vamos a construir parkings y aparcamientos. Sí, vamos a crear plazas de Policía Local y a mejorar la Seguridad, recuperando Protección Civil. Sí, vamos a promocionar viviendas en terrenos municipales y vamos a tratar de que nuestros jóvenes continúen con nosotros y prosperen en casa. Y sí, vamos a instalar refrigeración y a poner toldos en nuestros colegios. Y también vamos a rebajar impuestos, porque está en el ADN del Partido Popular y porque un euro en el bolsillo de un ciudadano hace más que en la administración, crea más riqueza y genera más recursos”, ha explicado el nuevo alcalde de Vélez-Málaga.

Jesús Lupiáñez se ha comprometido a desarrollar un plan integral de aparcamientos que aborde la creciente demanda de espacios para estacionar en nuestro municipio. “Vamos a buscar soluciones innovadoras y sostenibles para mejorar la movilidad y facilitar la vida de los ciudadanos. Todos los partidos han ido por detrás de nuestros proyectos. Tenemos que crear aparcamientos en Torre del Mar y Vélez, y en la costa durante el verano, y ese compromiso lo vamos a hacer realidad”, ha explicado.

La seguridad ciudadana es una prioridad para Jesús Lupiáñez, que firmó un acuerdo con todos los sindicatos de la Policía Local y que promoverá una estrecha colaboración entre las fuerzas de seguridad, implementando medidas preventivas y reforzando la presencia policial en áreas estratégicas en todo el municipio. “Se trabajará para garantizar la tranquilidad de todos los vecinos y vamos a darle al intro para convocar plazas para que la Policía Local crezca en efectivos”.

“La limpieza de nuestras calles y espacios públicos es esencial y vamos a llevar a cabo un plan de limpieza integral que asegure la limpieza regular de calles y plazas, y la concienciación ciudadana en materia de reciclaje y cuidado del Medio Ambiente”, ha proseguido el alcalde.

"A mí, a veleño o a almayateño o a torreño, no me gana nadie"

También ha tenido palabras para el Centro Histórico de Vélez. “Ya he dicho varias veces en esta semana que a mí, a veleño o a almayateño o a torreño, no me va a ganar nadie. Para revitalizar el encanto y la historia de nuestro Centro Histórico vamos a llevar a cabo un plan de rehabilitación y embellecimiento de esta zona más emblemática. Vamos a promover iniciativas para fomentar el turismo cultural y el comercio local, preservando al mismo tiempo el patrimonio histórico”.

La educación es una prioridad para el Partido Popular y por eso se va a llevar a cabo un programa de climatización en los colegios de todo el municipio, garantizando que los estudiantes cuenten con un entorno adecuado para su aprendizaje y bienestar, con aire acondicionado en todas las aulas, además de toldos en los patios. “También vamos a recuperar el Chequelibro”, ha recordado el alcalde.

“El Partido Popular se ha comprometido en agilizar los trámites necesarios para la recepción de las urbanizaciones, brindando a los residentes los servicios públicos de calidad que merecen. Se trabajará para mejorar la infraestructura y el mantenimiento de estas zonas, asegurando así una adecuada calidad de vida”, ha proseguido.

El primer edil reafirmó su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y el impulso de políticas que fomenten el crecimiento y la prosperidad en el municipio.

“Trabajaremos incansablemente para fortalecer nuestra economía, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y convertir a Vélez-Málaga en un referente de desarrollo sostenible. Somos 15 concejales los que gobernaremos (nueve del Partido Popular y seis del GIPMTM), una cifra de récord, que aporta estabilidad y que atraerá inversiones y generará riqueza, estoy convencido. Por ello os propongo que convirtamos el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en la casa de todos los vecinos, en un santuario en el que haya cordialidad, en el que se reciba y atienda al vecino, en el que se resuelvan los problemas. Una loceta, una farola, una arqueta. Los pequeños problemas, en la política municipal, son los grandes problemas. Contamos con el apoyo de nuestros socios de gobierno y con el respaldo de una ciudadanía comprometida, y juntos construiremos un futuro prometedor”, ha afirmado Lupiáñez.

“Quiero lanzar también, en este discurso, un guiño a nuestra juventud. Tenemos la generación mejor preparada de la historia y sería un fracaso no aprovechar su talento, su visión y su energía. A esos jóvenes les pido que crean en su tierra, que tengan esperanza. Este alcalde va a trabajar pensando siempre en ellos y con el objetivo de construir un futuro mejor para este municipio”, ha proseguido.

El alcalde inicia su mandato tras un pleno de investidura sin incidencias, en el que el equipo de gobierno ha quedado conformado además con la oposición, con seis ediles de Andalucía Por Sí, tres del PSOE y otro de VOX, para sumar los 25 de la corporación municipal.

Lupiáñez ha explicado que la próxima semana quedará definido el organigrama definitivo del Ayuntamiento y de sus órganos de poder, con todas las funciones de los concejales definidas, así como las distintas tenencias de alcaldía y los ediles que asumirán esas funciones.

El Partido Popular, en colaboración con el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar, se compromete a implementar políticas eficaces que impulsen el desarrollo integral del municipio, consolidando así una administración cercana y comprometida con las necesidades de sus vecinos.