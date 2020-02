Don Quijote y la Filarmónica VS la Copa del Rey de baloncesto: un partido sin perdedores

El fin de semana que abarca entre este viernes 14 y el domingo 16 de febrero está, claro, monopolizado por el día de los enamorados: San Valentín (más temido, por muchos, que un supervillano de tebeo). Pero como el espectro del ocio de Málaga no conoce límites, la agenda de la provincia está repleta, como cada fin de semana, por una cantidad inabarcable de planes que nos harán olvidar el vació sordo de nuestras almas machacadas por la presión incansable de las redes sociales (por poner un ejemplo).

Encuentros gastronómicos, festejos populares, espectáculos circenses, rutas guiadas, eventos deportivos, teatro, conciertos... Y amor, mucho amor. Más del que cualquiera en su sano juicio podría soportar.

Así que, una vez más, échale agallas, lánzate a la calle y no pienses en el pastizal que pagaste por ese sofá tan cómodo que te compraste y en el que apenas has plantado el culo. Porque Málaga no te dejará descansar ni un sólo segundo.

La Orquesta Filarmónica y Don Quijote

La Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) presenta este viernes 14 a las 20:00 en el Auditorio Edgar Neville el estreno absoluto de Don Quijote de la Mancha. Una aventura musical para narrador y orquesta, la renovada apuesta cervantina de Díez Boscovich, en una cita que servirá además a la misma OFM de acto de celebración de su 29 aniversario (fue ciertamente el 14 de febrero de 1991 cuando la orquesta ofreció su primer concierto).

El guitarrista flamenco Daniel Casares, el actor de doblaje Camilo García y el periodista de Málaga Hoy, escritor y dramaturgo Pablo Bujalance participan como aliados de Díez Boscovich en esta aventura que conjuga música y literatura a mayor gloria de Miguel de Cervantes.

En el mismo concierto, además, la OFM interpretará a manera de estreno absoluto otra obra del compositor, A Teatro del Soho celebration, pieza creada a modo de presentación y banda sonora del Teatro del Soho, del que Arturo Díez Boscovich es director musical por decisión de su impulsor esencial, Antonio Banderas.

Entradas a la venta desde 15 euros.

Disfruta de las actividades por la Copa del Rey

La celebración del Copa del Rey de Baloncesto ha traído a Málaga además de los partidos y el ambiente copero, un sinfín de actividades paralelas de que se puede disfrutar por diferentes rincones de la capital.

En la Plaza de la Constitución, realidad virtual, un tres en raya gigante y un reto ¿Eres capaz de repetir el salto de Josh Adams? En la calle Alcazabilla puedes poner a prueba tu puntería con las canastas electrónicas de Endesa o probar suerte para encestar desde una cama elástica. Pero es solo una pequeña muestra.

Consulta todas la opciones y decide por cuál te vas a decantar: Las actividades paralelas de la Copa del Rey.

Romancero gitano en el Teatro Soho Caixabank

Este viernes llega al Teatro del Soho Caixabank el Romancero gitano que Lluís Pasqual y Núria Espert estrenaron la temporada pasada (en coincidencia con el 120 aniversario del nacimiento de Federico) en el Teatro de la Abadía de Madrid y que desde entonces continúa una gira que ya ha pasado por buena parte de España además de los escenarios emblemáticos de ciudades como Buenos Aires, Montevideo y Milán.

Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del Teatro del Soho, en el portal de venta de entradas de El Corte Inglés y, más adelante, a través de la página web del teatro.

Habrá funciones este viernes (21:00), sábado (21:00) y domingo (18:00). Y del próximo viernes 21 de febrero al domingo 23, en los mismos horarios.

Álora celebra la XII Exposición de Gallinas y el Mercado de Quesos

Álora celebra desde este viernes al domingo una nueva edición de la Exposición de Gallinas Sureñas y del Mercado de Quesos Tradicional de Andalucía.

Una oportunidad para conocer los productos y costumbres y una magnífica ocasión para visitar el municipio. Se trata una actividad que, además, trata de conservar y difundir una raza autóctona como es la gallina sureña. La exposición de gallinas, disponible desde el viernes, reunirá a unos 400 ejemplares de aves, procedentes de toda Andalucía. Se podrán degustar huevos de estas gallinas, que se caracterizan por su color blanco y ser de gran tamaño.

El Mercado de Quesos reunirá sábado y domingo a 15 queserías andaluzas. Además de la degustación y compra productos gastronómicos, el público podrá disfrutar de un amplio programa de actividades; catas dirigidas de queso, taller de elaboración, masterclass a cargo de Sergio Garrido y Abilio Arteaga, una visita guiada por el municipio, y el público infantil podrá dar el biberón a chivitos, entre otras interesantes propuestas.

El Gran Circo Acrobático de China llega a Torremolinos

El Gran Circo Acrobático de China llegará al auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos este viernes, 14 de febrero, a las 19:00, con su espectáculo Viaje de ensueño, una cita única donde se podrá ver la tradición circense china conjugada con las acrobacias.

En escena habrá más de 30 artistas, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil, invitarán al público a viajar junto al protagonista, un niño soñador que entra en un mundo de fantasía en el que ve a una hermosa Hada Fénix que vuela sobre el mar.

Esun espectáculo familiar que se estructura en cuatro actos con un descanso de 20 minutos entre el segundo y el tercero. Las entradas se pueden adquirir en www.tickentradas.com, por un precio de 27,50 euros.

Noche romántica en el Jardín Botánico de La Concepción

La noche este viernes, 14 de febrero, a las 20:00 horas, el Jardín Botánico-Historico de Málaga La Concepción celebra la tradicional Noche romántica de San Valentín, donde este espacio se ilumina para recibir a los visitantes y mostrar sus rincones más románticos.

Además, prometen una visita con varias sorpresas durante el recorrido, para hacer que la noche sea aún más especial. Esta actividad, apta sólo para románticos -que se fastidien los solteros y los malapipas-, tiene un precio de 15 euros por persona, con una duración aproximada de hora y media.

Las plazas son limitadas, por lo que se debe reservar llamando al 951 92 61 80.

Observación astronómica romántica con Astrolab

¿Hay algo mas romántico que mirar al cielo estrellado con tu pareja? Astrolab organiza una observación astronómica guiada sólo para parejas este viernes, a las 20:00.

En la sede de Astrolab en Yunquera, con una duración aproximada de dos horas, y para mayores de 18 años.

Todos los asistentes tienen que comprar su entrada con antelación (50 euros por pareja, 64 si compran el planisferio, mapa del cielo que muestra las estrellas visibles según la noche) en la web de Astrolab.

Habrá copa de bienvenida, corazones, velas, y un cielo repleto de estrellas para mirar embobados.

Coches históricos en la Clásica Villa de Comares

La II Clásica Villa de Comares se celebra este sábado, con las participación de 65 vehículos históricos, el máximo que permiten esta modalidad de carreras.

Los participantes recorrerán otros lugares como Vélez-Málaga, Arenas o Alfarnate, entre otros, para poder descubrir otros puntos de la comarca así como los paisajes que envuelven la carretera.

En el pueblo se podrá disfrutar de todos los vehículos que van a participar ya que estarán en el aparcamiento principal de la entrada del pueblo.

La ruta comienza a las 10:30 con el primer vehículo, salen distanciados por 30 segundos, y recorrerán 154 kilómetros por la Axarquia oriental y norte. Tras la parada para almorzar en Comares tendrán un segunda sección más corta, de 75 kilómetros y en esta se bajará hasta el nivel del mar para subir por el límite occidental de la comarca hasta Comares, donde se entregarán los trofeos a los galardonados en el salón de actos del Ayuntamiento sobre las 20:00.

Visita guiada a la sección Arqueología del Museo de Málaga

Cultopía ha organizado para este sábado (17:00) una visita guiada a la sección de Arqueología del Museo de Málaga.

El Museo de la Aduana recoge una de las mejores exposiciones sobre el pasado de Málaga, desde la prehistoria hasta Al-Andalus. A lo largo de este recorrido de dos horas se darán a conocer desde los primeros objetos que dejaron nuestros antepasados cuando comenzaron a tallar piedras, a las grandes esculturas, mosaicos, tumbas y cerámica dorada que tanta fama le reportó a la ciudad.

La reserva de plazas se realiza en el 692 71 76 12 o en info@cultopia.es, indicando nombre, el número de plazas y un teléfono de contacto.

El precio del recorrido, de unas dos horas de duración, es de 8 euros persona. Pago en el punto de encuentro (Museo de Málaga esquina con Calle Cortina del Muelle) antes de comenzar.

Consulta todas las rutas disponibles este mes en la web de Cultopía.

Especial San Valentín desde El Torcal

El Observatorio Astronómico del Torcal ha preparado para este sábado, 15 de febrero, una observación especial por el Día de San Valentín. La cita es poco antes de las 20:00 para la entrega de los tickets. La duración mínima es de dos horas a partir de que empiece la actividad.

Para reservar hay que enviar un correo electrónico a inscripciones@astrotorcal.es indicando nombre y número de teléfono móvil de contacto, día y el número de participantes, o pinchar en www.astrotorcal.es/inscripciones y rellenar el formulario. Un correo de respuesta avisará sobre el estado de la reserva. En caso que decidas ir el mismo día de la actividad, lo mejor es llamar por teléfono al 600 70 37 00 para confirmar plazas.

El precio es 9 euros por persona salvo menores de 12 años y jubilados que es de 7 euros.

Es recomendable llevar sillas plegables, tumbonas o mantas y esterillas para estar más cómodos durante el desarrollo de la actividad. Y mucha ropa de abrigo ya que el observatorio está a 1.200 metros de altitud en un espacio abierto en plena naturaleza.

Visita guiada gratis al Parque de Málaga

Desde el MUPAM (Museo del Patrimonio Municipal) ofrecen la oportunidad de conocer la historia del parque, su creación, ornamentación escultórica y arquitectónica, en un recorrido que comenzará en la propia colección del Museo. Este sábado (17:00), 15 de febrero, el recorrido se realizará por el lado norte, sobre los edificios y esculturas.

Festival de música gratuito de la Sala Eventualmusic

La sala Eventualmusic apuesta por bandas emergentes que desarrollan música propia en su segundo festival de música gratuito, "una manera hacer de trampolín a muchas bandas que han nacido en la provincia de Málaga".

Este sábado, a partir de las 22:00, será cuando se celebre el II Eventualmusic Born Festival, con los grupos: E-TWINS, USUALANIMAL y CIUDADANO FO.

Festival de música Cueva del Tesoro

Rincón de la Victoria continúa con su festival de música Cueva del Tesoro, que se desarrolla en la gruta marina con entrada gratuita durante este mes de febrero.

Este sábado actuarán los Hermanos Ortigosa, que el pasado año grabaron su último trabajo discográfico en la Cueva del Tesoro.

El grupo Gospel It actuará el sábado 22 con un reparto de temas que versionan clásicos de diferentes géneros como heavy, flamenco, reggae, pop, soul, entre otros.

El cierre del festival correrá a cargo de la soprano María de los Ángeles Castro y el músico rinconero Salvador Vázquez el sábado 29 de febrero. Los conciertos comienzan a las 20:00 con entrada gratuita hasta completar aforo.

'Material' en la Sala Gades

La bailaora La Pícara estrena en la Sala Gades su nuevo montaje Material, un espectáculo donde compagina el flamenco más tradicional con nuevas formas de expresión flamenca.

Está en cartel hasta el 23 de febrero. Este fin de semana habrá función el sábado, a las 21:00; y el domingo, a las 19:00.

Las entradas están a la venta desde 8 euros, a través del Teatro Cánovas.

Festival de la Alegría del Carnaval

El Carnaval de Málaga se vive este año de forma más intensa, con una semana de actos añadidos con los que se acercará a los ciudadanos a la historia del mundo carnavalero malagueño. Será entre este sábado 15 y el 20 de febrero cuando, a las actividades previstas, se sumen seis grandes actos que vienen a conmemorar el 40 aniversario de esta fiesta. La carnavalera Sandra Pastor se sube a las tablas del auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial para exaltar los 40 años de la fiesta este sábado a las 20:00. Y este domingo, 16 de febrero, se recuperará el Festival de la Alegría, que se celebraba en la plaza de toros de La Malagueta en los años 80 y 90, en la nueva plaza de la Libertad, donde se encuentra la Casa del Carnaval. Allí las agrupaciones de canto finalistas participarán durante la jornada. Este evento será el que inicie las celebraciones junto a la Casa del Carnaval, que se convertirá en nuevo punto de referencia en cada fiesta del invierno cálido. Zarzuela 'Bohemios' en el Teatro Cervantes

El Ciclo Malagueño de Zarzuela del Teatro Lírico Andaluz lleva Bohemios este domingo (19:00) al Teatro Cervantes.

Zarzuela en un acto y tres cuadros de Amadeo Vives sobre libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, basado en Scènes de la vie de bohème, de Henry Murger. Con Gema Scabal, Pablo Prados, Amelia Font, Juan Antonio Hidalgo, Luis Pacetti, Paula Mayor, Cristina Zhdanova y Miguel Guardiola; coreografía de Aída Sánchez ; coro y orquesta Teatro Lírico Andaluz; bajo la dirección escénica de Pablo Prados y musical de José Manuel Padilla.

Entradas a la venta desde 20 euros.

Ruta Málaga cafés, cafeteras y cafeterías

Cultopía ha organizado para este domingo (17:00) una ruta denominada Málaga, cafés, cafeteras y cafeterías.

Si no sabes de donde viene nuestro característico modo de pedir café, podrás descubrirlo en este recorrido de unas dos horas de duración, además de cuáles fueron los primeros lugares donde se disfrutaba de este amargo acompañante y sitios que dejaron huella en la Historia de Málaga como el Café de Chinitas, o el Café de la Castaña, regentado por la familia de Anita Delgado (la Maharaní de Kapurthala).

La reserva de plazas se realiza en el 692 71 76 12 o en info@cultopia.es, indicando nombre, el número de plazas y un teléfono de contacto.

El precio del recorrido, de unas dos horas de duración, es de 8 euros persona. Pago en el punto de encuentro (Plaza de la Constitución junto a la fuente de Génova) antes de comenzar.

También para este domingo prepara una ruta senderista: Los Montes de Málaga antes de la filoxera. Por un precio de 10 euros y con salida a las 10:00. Toda la información sobre la ruta.

Consulta todas las rutas disponibles este mes en la web de Cultopía.