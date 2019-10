El ciclo 'Única' de la Fundación Unicaja trae en concierto el rock y blues de la artista Susan Santos

Fundación Unicaja celebra este jueves 31 de octubre a las 21.00 horas un nuevo concierto en el torreón del edificio de la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina dentro de su ciclo 'Única', que en esta ocasión contará como protagonista con la artista Susan Santos.

'Única' es un ciclo de encuentros musicales con solistas femeninas en formato acústico y con un aforo muy reducido, que se estrenó en noviembre de 2018 con la cantante Nella Rojas. Estas veladas intimistas, en un marco como es el torreón de la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, ha contado ya con la presencia de artistas como Manuela Vellés, Christina Rosenvinge, la venezolana Georgina, y las andaluzas Carmen Boza y Maui de Utrera.

En esta ocasión será Susan Santos la que pondrá voz a la velada, acompañada como siempre de su inseparable guitarra, junto a la que interpretará los temas de su último trabajo 'No U Turn', un disco con toques de swing, rockabilly y country, sin olvidar el roots-blues-rock característico de la artista. Las entradas para el espectáculo de la vocalista pacense pueden aún obtenerse en www.unientradas.es.

Susan Santos

Santos, nacida en Badajoz en 1981, sintió desde joven una gran pasión por la música, lo que le llevó a aprender de forma autodidacta a tocar la guitarra y cantar. Poco a poco fue creando sus propias canciones y modelando su estilo particular de entender la música.

Tras pasar por varias formaciones, en 2009 se trasladó a Madrid y creó bajo su nombre, Susan Santos, su proyecto, un 'power' trío que mezcla rock, blues y otras músicas de raíz americana. Su primer disco se tituló 'Take me Home' (2010), al que le siguieron 'Shuffle Woman' (2012), "Electric Love" (2014) y 'Skin & Bones' (2016). 'No U Turn' es su quinto y último disco, que vio la luz en enero de este año, habiéndose grabado en Madrid, y producido y mezclado por Juan de Dios Martín en Los Ángeles (California).

Susan Santos, con su voz, su enérgico estilo de guitarra y su atractiva puesta en escena, ha conseguido abrirse un hueco importante en la escena del blues rock en Europa, habiendo sido galardonada en los European Blues Awards, en el apartado de 'Mejor Interpretación Musical', en 2018.

Este recital responde al interés de la Fundación Unicaja por promocionar e impulsar la cultura, acercándola al público a través de diferentes iniciativas musicales. A los ciclos temáticos ya existentes y las actuaciones de diferentes artistas se sumó el pasado año esta propuesta junto a la productora El Próximo Cruce.