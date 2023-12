Alejandro Davidovich ficha a Enri Salinas

Alejandro Davidovich quiere dar un salto en su carrera. Acabó 2023 como el 26 en el ranking ATP, en el que no ha dejado de subir cada año. El tenista malagueño es ambicioso y quiere más. Y ha aumentado su equipo de trabajo mirando al baloncesto. Estuvo en el Carpena viendo, por cierto, los partidos de semifinales de play off de la ACB entre el Unicaja y el Barcelona. Supervisará su trabajo el preparador físico malagueño Enri Salinas, campeón de mundo y de Europa con la selección española de baloncesto, antes de Liga y Copa con el Unicaja. En el mundo de la pelota naranja ha desarrollado el grueso de su carrera profesional y allí seguirá compatibilizándolo aunque tendrá ahora también la tarea de manejar un bólido de élite como es el tenista malagueño. Junto al equipo técnico que dirige Jorge Aguirre se incorporan también los fisioterapeutas radicados en la Costa del Sol José Antonio Fernández y Alejando Ibáñez.

Davidovich comenzará la temporada en Perth, participando en la United Cup representando a España. Entra en acción el próximo 29 de diciembre liderando junto a Sara Sorribes un equipo que completan Roberto Carballés y David Vega en hombres y Marina Bassols y Rosa Vicens en mujeres. Brasil y Polonia son los rivales en la primera fase (29 de diciembre y 1 de enero, respectivamente). Si avanza a la siguiente fase el equipo español jugará el 3 de diciembre los cuartos de final. Y si sigue en liza, semifinales y final 6 y 7 de enero en Sidney. Será la preparación para el Open de Australia, es posible que con algún torneo más si España no llega lejos.

"Agradezco a su entorno, representantes y entrenador que hayan querido confiar en mí para lo que es el asesoramiento y la mejoría del rendimiento de Alejandro Davidovich. Les agradezco esa confianza, va a ser un nuevo escenario en cuanto a método de trabajo", explicaba en Ser Deportivos Málaga el preparador físico malagueño, que también ha trabajado en ciclismo y atletismo a un nivel inferior y con varios deportistas individuales de nivel mayor: "Mi carrera la ha desarrollado 30 años en el deporte de equipo. También tuve una incursión en el golf con Pablo Martín-Benavides, deportistas de máximo nivel malagueño, que estuve dos años con él. Al final el deporte y es deporte y el movimiento es movimiento independientemente de cómo se llame el deporte. El cuerpo humano es igual para todo el mundo, la fisiología es la misma para todo deportista, cambia el tipo de esfuerzo de la especialidad. Es un enfoque de mejorar los aspectos más deficitarios que hemos encontrado en su rendimiento en los checking y test. Sobre esos déficits que tenemos localizados vamos a trabajar. Hay que controlar muy bien cómo vamos a gestionarle los efectos que tiene que soportar tanto en partidos como viajes".

"Es un jugador que, como todo el mundo sabe, los preparadores que han trabajado de manera excepcional con él antes que yo, ha tenido muy pocas lesiones, tiene unos niveles de fuerza muy altos. El equipo técnico anterior ha hecho un gran trabajo. Tiene un talento especial tanto como en lo técnico/táctico como en sus capacidades físicas. Tiene unos niveles muy elevados de fuerza y potencia que lo desarrolla muy bien en pista. Como pasa con todo deportista explosivo hay que tener cuidado de que durante el año ese exceso de fuerza que soporta su musculatura no tenga problemas. Realmente es el Davidovich que nos queremos enfrentar", explicaba Salinas, que simultaneará el tenis con el baloncesto y la selección española: "Una de las condiciones era poder seguir con selección española. Compaginaremos las dos cosas. El volumen de viajes va a aumentar porque son torneos importantes y lejos, pero se compagina perfectamente y no va a interferir con el trabajo de la selección. Tenemos la ventana de febrero, el Preolímpico de junio, que será muy difícil ganar, después irían los Juegos. Es un año de muchos retos".

"El cuerpo técnico que ha elegido Alejandro es de Málaga. Me acompañan José Antonio Fernández y Alejando Ibáñez como fisioterapeutas. José está conmigo en selección española. Nos vamos a turnar en cuanto a viajes porque tenemos nuestros trabajos y vamos a hacer turnos. Ibáñez empieza en Australia, yo llego a Indian Wells y la gira americana y así nos vamos turnando", cerraba Enri Salinas, un preparador físico de superélite, en sus manos está la selección española en los últimos años al lado de un técnico tan exigente como Sergio Scariolo. Y no ha ido mal. Ahora estará junto a uno de los mejores deportistas malagueños en la actualidad, Alejandro Davidovich, que en breve pone rumbo a Australia.