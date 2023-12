Álvaro Folgueiras brilla con su primer doble-doble en la NCAA

Varios malagueños han cruzado el charco del océano Atlántico para desarrollarse como jugador de baloncesto al otro lado del charco y probar suerte por si tienen allí un gran rendimiento y pueden acabar teniendo su oportunidad en la NBA, la mejor liga del mundo, La suerte siempre ha sido dispar en todas las facetas del deporte y esta no es exenta de esto, dado que igual que algunos se han asentado y han sido importantes allí, como Golden Dike en Loyola Maryland, pues otros vivieron allí una mala experiencia, como fue el caso de José Alberto Jiménez, natural de Coín y formado en la cantera de Unicaja.

Otro ex de las categorías inferiores de la entidad de la Costa del Sol que se fue para probar la experiencia del sueño americano y crecer deportiva y académicamente es Álvaro Folgueiras. El interior está de dulce en las filas de RMU Men's Basketball y lo demostró contra Saint Vincent al firmar su primer doble-doble desde que debutó más allá del viejo continente en la liga universitaria de Estados Unidos. Lo hizo con once puntos y 15 rebotes en tan solo 17 minutos. Esto lo hace más meritorio, ya que tuvo muy poco tiempo para firmar unos buenos números y ayudar a su equipo a vencer autoritariamente por 95 a 46.

El interior era uno de los efectivos más prometedores de toda la cantera de la Costa del Sol y esto le llevó a que fuese convocado estos últimos años con las categorías inferiores de la selección española, donde fue capaz de colgarse en el cuello la plata del Mundial Sub 17 y del Europeo Sub 18. Además, recibió la llamada para acudir a, al menos, una edición del evento Adidas Next Generation, que se trata de reconocer a los jugadores jóvenes con mayor proyección de Europa y, de esta manera, pueden ojearlo equipos de todo el mundo.