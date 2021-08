Duelo de katas hispano-japonés: una promesa cumplida y el gran disfrute

Damián Quintero y Ryo Kiyuna irrumpieron en el tatami olímpico en un duelo de katas que acabó con oro y una promesa cumplida para Japón, la primera medalla para la tierra natal del karate, y una plata a la demostración española de técnica y disfrute.

Con una gran exhibición de fortaleza física, el japonés Ryo Kiyuna ganó la medalla de oro en kata de los Juegos Olímpicos de Tokio al derrotar en la final al español Damián Quintero, su eterno rival, que celebró como si fuese un oro su logro. El kata 'Ohan Dai' del okinawense, la tierra del karate y donde nació este karateka favorito de Japón, retumbó en la casa de las artes marciales y su energía fue valorada con 28,72 puntos, frente al kata técnico 'Suparinpei' de Damián Quintero, malagueño nacido en Buenos Aires, que obtuvo 27,66.

El malagueño ya era plata al subirse al tatami y consciente del gran rival con el que se medía, disfrutó del momento para registrarlo en su memoria. "Prometí que quería venir a los Juegos Olímpicos a disfrutar, y lo he disfrutado como un enano", afirmaba radiante al terminar la ejecución. "Cuando he subido al tatami esta mañana me he encontrado espectacular", insistía, y con su impecable técnica se ha fusionado en movimientos y asombrado al país cuna del karate.

Los periodistas japoneses solicitaban intérprete para escuchar a Quintero, curiosos tal vez por saber más del éxito español en este deporte durante dos jornadas seguidas.

El entrenador Jesús del Moral, que anoche también fue testigo y precursor del oro de Sandra Sánchez, explicaba que sabía que se medían "ante un rival de gran potencia y fuerza física". Por eso Damián comentaba que "buscaba un kata más técnico y más sentimiento".

Detrás de este éxito, del Moral no pierde de vista la importancia del disfrute al competir: "va a ser algo que recordará toda la vida, histórico momento e histórico lugar".

"El objetivo es que están en las dos finales y hemos hecho casi dos plenos" afirmaba contento el seleccionador que el domingo verá cómo dos karatekas españoles, Sánchez y Quintero, serán los abanderados de España en la ceremonia de clausura de los Juegos, poniendo al karate en lo más alto.

"El karate tiene mucho que ofrecer como filosofía y armonía, algo que nos hace falta en la sociedad", apuntaba el artífice detrás de los atletas.