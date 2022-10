Paula Viviana Ramírez, de los Andes a Málaga

Paula Viviana Ramírez tiene 39 años. Es natural de Manizales (Colombia), allá en la cordillera central de los Andes, a más de 2.000 metros de altitud. Pero lleva en Andalucía desde los 17 años. Primero en Málaga y ahora en Almería, donde trabaja. Fue la ganadora de la edición tras el paréntesis pandémico de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga. La atleta del Cueva de Nerja se impuso por un estrecho margen de siete segundos sobre Belén Infantes, que remontó pero no pudo alcanzarla.

"Estuvo genial, me encantan las calles y las gentes de Málaga, corrí súper a gusto. Corrí antes con el anterior recorrido y ahora es mucho más rápido aunque un 10.000 se hace siempre duro. Se puede hacer mejor marca, pero también es verdad que no es la fecha ideal. Se viene del verano, el cuerpo se está adaptando y cuesta hacer, por lo menos a mí, hacer un 10 más rápido", explicaba Paula Ramírez, que señalaba cómo fue la carrera: "Buenas sensaciones, hasta el kilómetro cinco fui con Sandra, me he ido escapando poco a poco. Después Belén estuvo a punto de cogerme, pero al final lo que ganamos de tiempo lo gestioné bien. Pero muy a gusto. Pasamos una época dura y complicada con la pandemia, menos mal que pasó todo. Ahora salimos a disfrutar, echábamos la carrera y por fin la pude ganar, había hecho podios, llevo muchos años corriéndola".

"Vivo en Almería, donde trabajo, pero vengo mucho a Málaga, mi hermana vive en Benalmádena y aquí fue donde llegué por primera vez a España. Llegué desde Colombia, desde Manizales, llevo 22 años aquí, soy prácticamente malagueña", decía la corredora del Nerja con una sonrisa, antes de enumerar sus siguientes retos: "Tenemos el Campeonato de clubes, el de España y la Media Maratón, que quedé cuarta y segunda otros años, a ver si no se resiste. Voy a terminar temporada en noviembre porque me voy al extranjero seis meses, así que tengo que estar ya a tope, ahora o nunca".