Rafa Nadal afina para la Copa Davis en Málaga: "Está entrenando a muy alto nivel"

Quedan dos semanas para el inicio de la Copa Davis, en la que España debutará el martes 19 de noviembre ante Países Bajos. Antes será la Billie Jean King Cup, que arranca el próximo miércoles. Todos los ojos están en Rafa Nadal y su retirada de la competición oficial en Málaga después de una carrera legendaria. Su aparición hace unos días en el Six Kings Slam en Arabia Saudí, en el que no ganó un set en dos partidos ante Alcaraz y Djokovic, no fue la más brillante después de reaparecer tras los Juegos Olímpicos, pero ha seguido trabajando para estar competitivo.

El que fuera su moldeador y entrenador durante gran parte de su carrera, Toni Nadal, hablaba en Radio Marca y se refería a la situación de su sobrino, que se ejercita en su Academia en Manacor para ponerse a punto para el último baile. "Le he visto entenar estos días y ha entrenado a un muy alto nivel, jugando bastante bien, hacía tiempo que no le veía tan bien. Soy consciente de que el entreno no es lo mismo que la competición. Hay que esperar a lo que pasa cuando llega a Málaga y lo que dice también David Ferrer. Cuando llegué allí, se pruebe con los otros jugadores del equipo español y hagan sets sabremos más a qué nivel está Rafael", eran las optimistas palabras del Tío Toni.

Acerca de cómo se espera ese final de trayecto en el Martín Carpena, Nadal decía que "no me lo he imaginado. Ni me lo he planteado. Hacía tiempo que conocía la noticia por él. Sabía que en un momento u otro tenía que llegar, esa retirada final. Lo viviré como familiar, ex entrenador, dejar de hacer algo que has hecho tantos años, saber que nunca vas lo vamos a ver competir... La emoción estará allí. Llevo tiempo con eso asumido. Voy a faltar, tengo trabajo, tengo que estar en Roma en estas fechas. Evidentemente me gustaría estar, pero no puede ser", explicaba el entrenador con el que Rafa Nadal llegó a la cima del tenis.