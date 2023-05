Todos contra De la Torre en el primer debate por la Alcaldía de Málaga

Amainó la lluvia que bañó Málaga este jueves por la tarde para que a las 21:30 todo el protagonismo pudiese recaer en los cuatro candidatos que se veían las caras en el primer debate de la campaña. El chaparrón le ha caído a Francisco de la Torre, candidato del PP a la reelección de la Alcaldía en Málaga, que ha sostenido los ataques de los otros tres alcaldables.

Por lo general, el debate ha transcurrido sin que los candidatos a despojar a De la Torre sufran sobresaltos en sus intervenciones, incluso en los momentos en los que estaba permitido e, incluso, el presentador de Canal Málaga, Santi Souviron invitaba a ello. Difícil destacar un ganador en un debate tosco y casi sin interrupciones, en el que cada uno de los candidatos ha defendido su postura sin recoger los guantes lanzados.

La vivienda sólo se ha caldeado por encima de lo esperado en el momento en que Noelia Losada, candidata de Ciudadanos, ha atacado la gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, momento en el que el alcalde ha saltado a defender a su concejal.

El candidato socialista, Dani Pérez, ha defendido su promesa de construir 10.000 VPO pese a las trabas que ha intentado ponerle el alcalde, que ha asegurado que su propuesta es mucho más “realista” y que la del principal partido de la oposición está puesta en duda por los promotores y condicionada por la Junta de Andalucía.

No ha respondido el alcalde al guante lanzado por Toni Morillas (Con Málaga) cuando le ha acusado de “mentir” hace cuatro años cuando prometió construir 8.000 viviendas protegidas “y sólo ha entregado en este mandato 159”. Mutis por el foro del actual alcalde, que ha atacado a los candidatos de la izquierda con haber tenido las competencias en vivienda cuando gobernaban la Junta “y no hicieron nada”.

Pérez devolvió el guante asegurando que “no se pueden empadronar personas en Málaga si no hay vivienda asequible” y achacando al alcalde que, según datos de la OMAU (dependiente del Ayuntamiento) se han ido 35.000 malagueños de la ciudad. A esto, el actual alcalde respondió que “Málaga es la única capital que crece en población en los últimos años”.

En cuanto a la vivienda turística, De la Torre ha asegurado que 5.900 de las más de 8.000 que tiene la ciudad son de propietarios con uno o dos pisos, y se ha dicho incompetente para regularlas hasta que no haya un marco legislativo autonómico, a pesar de que el TSJA dio la razón al Ayuntamiento de Cádiz tras haberlo hecho. Sí es partícipe de poner una tasa a los propietarios con más de dos viviendas a este fin.

Sí se mostraron a favor de la regulación Pérez y Morillas; al contrario que Losada, que aseguró que eso sólo llamaría a que los propietarios “las pusieran en negro ya que no hay inspectores”, optando por los beneficios fiscales y aumentar la seguridad jurídica para que estos vuelvan al mercado de larga duración.

De la Torre ha sacado pecho y ha resaltado que el de Málaga es un modelo de éxito, mientras Pérez le apostillaba que la ciudad podía morir de éxito y Morillas le criticaba que el modelo sólo llevaba a trabajadores de la hostelería y el sector servicios precario.

La vestimenta, que tanto se suele analizar en esto de los debates, dejó un detalle curioso, De la Torre y Pérez, ambos con traje azul marino neutro, cambiaron los colores corporativos en sus corbatas: rojo para el popular y azul para el socialista. Morillas optó por un mono blanco anudado en la cintura y americana vaquera, y Losada se decantó por una americana amarilla, camiseta con estampado y pantalón oscuro.

En el bloque económico y turístico los candidatos han expuesto sus proyectos de bajar impuestos (Cs), mejorar la calidad del turismo vía hoteles de cinco estrellas (PSOE), imponer una fiscalidad progresiva (Con Málaga), o sacar pecho de la gestión y la creación de empleo y buscar la “excelencia” (PP).

No ha habido casi confrontación en el debate, hasta que ha llegado la plusvalía mortis causa, que De la Torre ha tildado de un “impuesto progresivo” y ha pedido la compensación del Gobierno Central para poder eliminarlo. Losada ha dejado caer que el candidato a ser reelegido y Dani Pérez pactaron para que la moción que se votó al respecto y no acabó saliendo como favorable. Pérez le ha recordado que, aunque hubiera salido la votación favorable el Ayuntamiento no estaba obligado a eliminar la tasa, sólo se eliminaría con voluntad del equipo de gobierno.

Potenciar el PTA y la Málaga tecnológica y aumentar la calidad del empleo turístico, han sido propuestas de consenso para todos los candidatos.

No ha habido el mismo consenso a la hora de hablar de la torre del puerto, ya que el único partidario era De la Torre, entre los presentes. Ahora mismo, el proyecto sólo se salvaría con una mayoría absoluta del PP. “Creo que la torre del puerto es positiva porque traería empleo de calidad a la ciudad”, ha dicho el alcalde, mientras Morillas le reprochaba que era “regalar suelo a la familia de Al Thani para hacer un hotel que no se podrían pagar los malagueños ni en dos vidas”.

En cuanto al Bosque Urbano, De la Torre también tuvo que defender su postura, asegurando que las torres en los antiguos terrenos de Repsol “nos da el parque sin que cueste dinero al Ayuntamiento y pronto y oficinas y viviendas de protección oficial en la ciudad”.

Morillas le replicaba que actualmente hay 11 metros cuadrados de zona verde por habitante cuando Europa recomienda 20 y que “lo que ha invertido De la Torre en los últimos cuatro años en los barrios es 0,60 euros por habitante de Carretera de Cádiz y año, 2,40 en el mandato; no da ni para un café y un pitufo por persona”.

En definitiva, todos contra De la Torre, o al asedio de su poltrona en el Ayuntamiento, la misma que viene ocupando los últimos 23 años.