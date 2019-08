La Malagueta amaneció más colorida que nunca. Una treintena de colores empleó el artista francés Loren Pallatier para la decoración de una nueva edición de la corrida Picassiana, uno de los carteles más esperados de la Feria Taurina y que tuvo que ser reestructurado la noche anterior con la entrada de David de Miranda, debido a la lesión de Pablo Aguado.

La expectación por esta cita se reflejó en el aforo, que registró la mejor entrada, la cual superó los tres cuartos de plaza y supuso el resurgimiento de una Feria con una asistencia moderada en la que cada día se están viendo numerosos huecos vacíos tanto en los tendidos como en los pisos.

En la calle, la alerta amarilla por calor hizo que durante el previo de la corrida los rincones con sombra cotizaran al alza. En las taquillas, minutos antes de empezar el festejo una larga cola de indecisos compraban las entradas a última hora. Mientras, como si no fuera con ellos nada de lo que pasaba por allí, dos hombres ya talluditos jugaban a encestar pelotas de goma sobre la cabeza de otro, que portaba un gorro-canasta.

Este año, aunque no estaba anunciado en los carteles por lesión, Jiménez Fortes tuvo un gran protagonismo en la Picassiana. El trazo de sus muletazos estuvo plasmado en las distintas toreografías que cubrían las tablas del callejón. Para los burladeros y barreras Loren Pallatier dibujó tablas con caras de toros, una escenografía que estuvo complementada con la colocación de hojas de palma sobre las barreras, símbolo de la victoria de la libertad. No obstante, este último elemento no resultó eficaz, dado que antes de que finalizase la lidia del primer toro ya se encontraban la mayoría de las hojas quitadas al impedir la visibilidad de los espectadores que se encontraban en las primeras filas del tendido.

Asimismo, tras romperse el paseíllo Fortes recibió el Capote de Paseo cono triunfador de la Feria Taurina 2018 de manos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Fiestas, Teresa Porras y el presidente del jurado del premio, Juan Pedro de Luna. La Diputación también quiso reconocer a Pallatier su labor en la elaboración de la escenografía de las corridas Picassianas. El presidente del ente provincial, Francisco Salado, y el diputado de Cultura, Victor González, le hicieron entrega de una biznaga de plata.

Sin embargo, pese a que este festejo ya se ha convertido en un clásico, la Picassiana cuenta aún con numerosas indefiniciones, como el tipo de traje que deben lucir los toreros. ¿Qué es el traje Picassiano? A lo largo de estos años se ha podido ver de todo, al igual que ayer. Desde trajes con inspiración goyesca hasta el habitual traje de luces, pasando por trajes y capotes en los que se podían ver imágenes de obras del pintor malagueño.

Entre los asistentes se encontraban el vicesecretario general de Comunicaciones del Partido Popular y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos; el coordinador de la Fundación Toro de Lidia en Málaga, Aurelio López; el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Pablo Atencia y el director médico de Asisa en Málaga, Francisco Miralles, entre otros.