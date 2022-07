Atardeceres diferentes en las costas de Málaga

Es un punto del día que a veces pasa desapercibido pero que tiene mucho encanto y ayuda a la relajación. Los atardeceres son un pequeño espectáculo diario sobre todo en las épocas veraniegas y en lugares que permiten tener buenas vistas del entorno. Además, el color que brinda el sol justo antes del atardecer provoca una sensación diferente que a menudo es utilizada por los profesionales y los amantes de la fotografía o la imagen en general para conseguir instantáneas diferentes, con colores, matices, sombras y luces únicas durante que permiten una visión distinta. Las mejores playas del litoral y algunos puntos desde los que se puede ver Á

En la provincia de Málaga hay muchos puntos en los que se reúne gente para ver el atardecer casi a diario. Una moda que en los últimos años ha ganado seguidores y que se puede comprobar en lugares como los Baños del Carmen o el Peñón del Cuervo de la capital malacitana, aunque también es visible en muchos puntos del paseo marítimo. Sin embargo, la capital no es el único lugar en el que se puede disfrutar de una buena puesta de sol. El particular litoral de la provincia, rocoso, irregular y con la bahía en torno al Guadalhorce como protagonista en gran parte de su geografía, propicia bonitas puestas de sol que se pueden seguir desde algunos de los 'rooftops' más señeros de la zona, o desde alguna de las principales alcazabas de la provincia, que están situadas en lugares clave para dominar todo su entorno y además ofrecen paseos tranquilos con bastantes posibilidades de ocio a su alrededor. Son buenas opciones para disfrutar de un atardecer en la época estival, pero en la costa malagueña y también en lugares del interior se encuentran puntos inspiradores que merecen una visita para poder ver la manera en la que se marcha el sol por el horizonte. Además, en esta época del año en la que los días son más largos y las rutinas diarias suelen cambiar incluso para quienes no disfrutan de vacaciones. Hay que tener en cuenta la hora del ocaso en la provincia de Málaga para estos meses estivales: 21:40 horas a comienzos de julio que a principios de agosto será a las 21:23 y a finales del mismo mes a las 20:50.

Torre de la sal, Casares

Casares tiene muchos puntos de interés turístico como pueden ser los baños de La Hedionda o el propio casco urbano del pueblo que ofrece grandes vistas, pero esta referencia es diferente. Está en el pequeño litoral costero de la localidad y por su situación y peculiaridades tiene unas vistas preciosas. La torre es uno de los puntos vigías con bastante protagonismo de la zona que se construyó en el siglo XVI, pero al margen de ella, las vistas desde este lugar que tiene alrededor dos buenas playas en las que descansar o pasar un buen día de sol y baño, ofrecen una perspectiva diferente, con África y la especial costa gaditana muy cerca es uno de los lugares de la provincia que despide más tarde al sol.

Playa de La Campana, Mijas

Es una playa pequeña y normalmente tranquila que está en las proximidades del faro de Calaburra y la punta del mismo nombre por lo que los recortes de la costa en este punto ofrecen una gran cantidad de mar visible y proporcionan una manera diferente de ver la puesta de sol. Desde esta playa son muy bonitos, pero en sus alrededores también se pueden encontrar puntos en los que disfrutar de este momento del día con paisajes, luces y sombras diferentes a las habituales. Un lugar tranquilo a pesar de que está junto a la autovía.

Espigón de Puerto Marina, Benalmádena

La referencia del mapa bajo estas líneas es el faro del espigón al que no se puede acceder, pero sí al espigón y tiene una de las mejores vistas de Benalmádena en verano. Si habitualmente se asocian los paisajes de la costa benalmadense a las vistas desde la estupa, el teleférico o algún punto alto de su término municipal, las vistas de este espigón son diferenciales: se puede ver al pueblo asentado en la sierra, el puerto deportivo y el Mediterráneo en todo su esplendor. Aunque es una zona de ocio muy frecuentada, parece que este espigón pasa desapercibido y es uno en el que mejores atardeceres (y también amaneceres) ofrece en toda la zona. Se pueden ver los rayos de sol jugado con la sierra y el entorno mientras el sol desaparece por el horizonte.

Playa de Guadalmar, Málaga

Si los Baños del Carmen y algunos puntos de la ciudad como La Malagueta son sitios en los que habitualmente se congrega bastante gente para el los atardeceres veraniegos, la parte Oeste de la ciudad también brinda un bonito espectáculo. Desde la playa de Gualdalmar y el paseo marítimo que la rodea, las puestas de sol son bonitas y distintas. Además, está muy la zona de la desembocadura del Guadalhorce que también tiene bonitos y relajantes paisajes y senderos desde los que disfrutar de los últimos rayos de sol del día.

Mirador del Faro de Torrox

Puede que no sea el más original de esta selección, pero su situación en la costa es privilegiada. Un punto de la costa Este malagueña desde el que se puede ver gran parte del litoral y que está en una confluencia de paisajes, vientos y lugares bastante bonita. El mirador es un lugar pensado para ver el paisaje y recoge bonitos atardeceres, pero en sus inmediaciones también hay lugares inspiradores donde retratar o simplemente disfrutar de la luz del ocaso como se lleva haciendo en esta más de dos milenios según los yacimientos que se encuentran en la zona y que tienen su epicentro en el propio faro. Uno de esos lugares no tan conocidos como el Balcón de Europa de Nerja, pero precioso.