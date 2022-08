La Extranjera y el río Padrón en Málaga, refrescante paseo de verano

El río Padrón es uno de esos cauces de agua típicos de la cuenca mediterránea malagueña, no es muy largo (en torno a los 12 kilómetros en total), nace en un bonito paraje natural como es la Sierra Bermeja y tiene un gran interés medioambiental. De hecho, este río que discurre y desemboca en el término municipal de Estepona está declarado como Zona de Especial Conservación por las características e los hábitats que genera y la importancia de las especies de flora y fauna que viven bajo su influencia. Además, es uno de los paseos naturales más refrescantes en este punto de la provincia de Málaga que cuenta con algunas charcas y pozas de agua en las que poder combatir el sofoco de la época estival.

De hecho, el río forma una de las zonas más famosas de este entorno para refrescarse: la charca de La Extranjera. Este punto puede ser el destino, inicio o final del paseo en el entorno de este río en función del plan que se escoja. También hay que tener en cuenta que el nivel de la charca, que sólo cubre en el centro de la misma, variará en función del momento del verano en el que se visite. Es un sitio frecuentado por quienes disfrutan de los entornos naturales y no tiene un acceso excesivamente complicado. La salida 160 de la autovía A-7 es la principal referencia para llegar hasta el cauce del río que hay que remontar durante algunos metros para llegar a la charca como indica el mapa al final de este artículo. El sitio tiene bastantes posibilidades para pasear entre el refrescante entorno el río Padrón. Una de las rutas de Wikiloc propone un pequeño paseo con no mucha dificultad que permite no sólo el pequeño baño en La Extranjera, también en otras pozas del curso del río.

Zonas naturales con y sin playa en los alrededores

La charca de La Extranjera y el río Padrón no están muy lejos de otros puntos de interés para quienes quieran un plan algo diferente de el de sol y playa. No está muy lejos el río Castor. Otro cauce de agua que también cuenta con algunas charcas en las que refrescarse como la peculiar charca de Las Nutrias, en la que el agua se abre paso en las rocas de mármol blanco de esta parte de la provincia malagueña. Es otra localización en la que el curso de agua puede ser el protagonista de la ruta. Pero en el término de Estepona también se puede visitar el entorno de la Sierra Bermeja. De hecho, el entorno al puerto de Peñas Blancas se puede disfrutar de bastantes rutas en Los Reales de Sierra Bermeja. Peñas Blancas es uno de los puertos en los que sentirse un ciclista de élite de la provincia de Málaga y ha sido protagonista de más de una edición de La Vuelta. Con unas preciosas vistas sobre el Mediterráneo y buen número de rincones de alto valor natural.

Además, en su patrimonio natural, Estepona cuenta con algunas playas tan especiales y diferentes como la playa de La Galera. Especial por su situación en la parte más occidental del municipio y por su paisaje diferente. Un sector del litoral esteponero propicio para el buceo que también cuenta en parte de su extensión con una de las playas para perros que se pueden encontrar en la provincia de Málaga. Una opción diferente que puede ser complementaria o accesoria al refrescante paseo por la naturaleza que supone visitar la charca de La Extranjera en el río Padrón.