Las tres heladerías de Málaga que recomiendan los expertos para un día de calor

La pasada semana la prestigiosa Guía Repsol lanzó de cara al verano una nueva oleada de Soletes, aunque estos de carácter especial, ya que estaban elegidos no por los jurados de la guía, sino por algunos de los grandes chefs premiados con Soles Repsol. Entre ellos hubo varios chefs de Málaga y entre sus elecciones aparecieron tres heladerías que, a su juicio, son de lo mejor de lo mejor en la provincia de Málaga. Hablamos de Nonna Helado Artesanal, E'Gelato y Mira.

Nonna Helado Artesanal

La elección de Nonna Helado Artesanal, en pleno centro de Málaga a pocos metros de la plaza de la Merced (plaza María Guerrero, 7), es cosa del reputado chef José Carlos García, uno de más reconocidos en la ciudad con dos Soles Repsol en el restaurante que lleva su nombre. "Brioche helado, helado de torta loca o de vino dulce de Málaga", son las tres recomendaciones que lanza el chef sobre Nonna, que cuenta también con locales en Torre del Mar y Rincón de la Victoria.

E'Gelato

Nos vamos a Ronda a la heladería E'Gelato (Carrera Espinel, 64) y cómo no, el referente en este caso es un Benito Gómez referente no sólo de la cocina rondeña y de la propia Serranía, sino de toda la provincia. Con dos Soles Repsol en Bardal es todo un abanderado de la alta cocina en Málaga y suya es la recomendación de esta heladería de la que confiesa estar encantado especialmente por sus "sabores clásicos", sin estridencias y enfocado en lo tradicional. De hecho, los dos sabores que no puedes pasar por alto según Benito Gómez son tanto la vainilla como el pistacho.

Mira

La última referencia llega de la mano de otros de los grandes chefs de Málaga, Dani Carnero. Con Kaleja el chef tiene dos Soles Repsol y suya es la recomendación de Casa Mira hacia la última de las aperturas de esta heladería con tanta tradición en Malaga capital. Carnero apunta a la ubicada en calle Andrés Peréz, 10, y sobre la que hace una sugerencia que los amantes de los helados no pueden pasar por alto por su particular mezcla, el helado de aguacate con chocolate. "Fernando Mira es la cuarta generación de heladeros que marcan los tempos de este arte en Málaga", mencionan desde la Guía Repsol.