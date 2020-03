El Ayuntamiento de Málaga pide al Plaza Mayor limitar el acceso cuando los aparcamientos estén completos

A la espera de que culminen los trabajos de creación de un nuevo vial interno en el Plaza Mayor y en el objetivo de reducir los importantes atascos que en los últimos fines de semana se generan en los accesos a este complejo, el Ayuntamiento de Málaga, por medio de la Policía Local, ha pedido a los promotores del centro comercial que limiten el acceso al mismo cuando comprueben que sus aparcamientos están completos.

Así lo confirmó el concejal de Movilidad, José del Río, quien ha admitido, no obstante, que no habrá manera de comprobar si se cumple o no esta demanda. "Es complicado porque cómo vamos a comprobar que están llenos; no podemos tener un policía para comprobarlo; lo que hemos hecho es trasladarle a ellos que cuando se llene que nos lo digan y se tomen las medidas para no seguir metiendo tráfico dentro", ha expuesto.

Los problemas de circulación de los últimos fines de semana vienen a coincidir en el tiempo con la apertura del Designer Outlet Málaga, promovido por McArthurGlen. "Se están haciendo correcciones en la ordenación del tráfico y ahora vamos a tiro fijo con las medidas a tomar", ha explicado el concejal de Movilidad.

En este sentido, el Ayuntamiento sí dispondrá de agentes para dar prioridad al acceso directo de los autobuses de la EMT que llegan hasta el centro comercial frente al resto del tráfico. Tres son las líneas que llegan a la zona: las líneas 5 (Alameda-Guadalmar-Parque de Ocio);9 (Alameda-Churriana por calle Maestro Vert) y 10 (Alameda-Churriana por calle Torremolinos).