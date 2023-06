El Ayuntamiento de Málaga celebra un pleno extraordinario de trámite y despedidas

El Ayuntamiento de Málaga ha celebrado este miércoles un pleno extraordinario, el último de la presente Corporación, que ha aprobado diversas actas y que ha sido de despedida de algunos de los concejales que no repetirán en el nuevo mandato.

El alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, ha presidido el pleno extraordinario, que, como ha recordado, "es de trámite, pero es obligado en el cierre de la Corporación". Por ello, en primer lugar, han sido aprobadas las actas de las últimas sesiones celebrabas. Después del pleno, ha tenido lugar comisiones.

En este pleno, con sabor a despedida para algunos, ha tomado la palabra, en primer lugar, la concejala de Unidas Podemos en funciones, Paqui Macías. Así, visiblemente emocionada, Macías se ha despedido del resto de la Corporación y ha pedido "perdón" a los ediles del PP y a la portavoz municipal de CS, Noelia Losada, por "si alguna vez en el uso de la palabra he podido herir en lo personal, no ha sido nunca mi intención" y les ha dado las gracias "porque en los momentos duros de mi vida han estado apoyándome con cariño y con respeto".

También ha tenido palabras para los concejales del PSOE por, en este mandato, "en lugar de competir, cooperar cada uno desde nuestro sitio"; para los trabajadores del Consistorio y las empresas municipales; para la prensa; además de para sus compañeros de grupo, "por todo el apoyo que me han prestado durante estos cuatro años".

Macías también ha dado las gracias, "especialmente" a su compañero de Podemos, el también edil Nicolás Sguiglia, "por todo su apoyo que me ha prestado durante estos cuatro años y porque en los momentos difíciles y duros de la vida nunca me ha dejado caer", y ha dado las gracias a su familia.

Por último, ha vuelto a mostrar su compromiso "para seguir luchando para que gente como yo, hijas de personas humildes, trabajadoras que en su vida tuvieron pocas oportunidades, puedan seguir trabajando, estudiando en las escuelas públicas, con becas y con las posibilidades que un Estado le tiene que dar a todo el mundo", para "que puedan ser concejalas, para que puedan ser alcaldesas o para que puedan ser ministras". "Mi firme compromiso es seguir luchando para que Málaga sea una Málaga más justa, más sostenible y más verde", ha concluido.

También ha tomado la palabra la concejala de Unidas Podemos en funciones, Remedios Ramos, que ha dado las gracias y ha dicho que "he tratado de hacerlo lo mejor posible, he tratado de estar a la altura que merece ser concejala de la quinta, sexta ciudad de España y agradeceros a todos y a todas, cada uno y cada una de los compañeros y compañeras de esta corporación el apoyo y cariño recibido".

"No es un adiós, es un hasta luego y desearos lo mejor al equipo de gobierno porque si vosotros lo hacéis bien será bien para Málaga, bien para todos", además de a su grupo y al PSOE. "En vuestras manos queda Málaga, queda el buen gobierno de una ciudad que necesita más que nunca este impulso y el buen hacer y buen trabajo, que me consta que desde todos los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, se trabaja incansablemente por hacer de Málaga, una Málaga mejor". "Os deseo a todos y cada uno de vosotros y de vosotras lo mejor para esta legislatura que va a comenzar el próximo sábado", ha señalado.

Por parte del grupo del PSOE, ha tomado la palabra Rubén Viruel, que ha señalado que "cuando uno toma posesión como concejal, sabe que esto es por cuatro años. Igual que venimos, nos tenemos que marchar" y ha pedido disculpas, "porque uno intenta siempre hacer lo mejor que puede, lo mejor que sabe, pero claro, somos humanos, nos equivocamos, no estamos a veces a la altura que debemos de estar". Por ello, ha continuado, "ante todo pedir disculpas por esos fallos, por esas faltas de aciertos" y ha agradecido al PSOE la oportunidad.

Al igual que el resto de ediles, ha tenido palabras de agradecimiento para los compañeros de Corporación, a los trabajadores del Ayuntamiento, los trabajadores de los medios de comunicación, entre otros. Por último, ha deseado también "lo mejor" a la nueva Corporación, ya que "los aciertos vuestros son los aciertos de esta ciudad, para que esto siga creciendo y Málaga siga siendo la gran ciudad que es".

Por su parte, Lorena Doña, que ha agradecido al PSOE la oportunidad para poder formar parte del Ayuntamiento, trabajar por los malagueños y representar la ciudad, "a la que todos queremos y trabajamos día a día porque sea una Málaga mejor", ha tenido palabras para "todos y cada uno de la gran familia de este Ayuntamiento". Por último, ha deseado "mucha salud, mucha suerte y muchos aciertos para seguir trabajando por esta Málaga, a la que todos queremos".

Asimismo, la concejala socialista María de los Ángeles Gertrudis, ha dicho que "mi vida se rige por tres palabras, una es gracias", dándolas "de verdad de corazón por lo que me habéis enseñado, por el aprendizaje que me llevo"; otra es perdón y "si alguna vez he ofendido a alguien, de verdad que ha sido sin querer y de corazón lo digo", y la siguiente palabra, ha explicado, es "os quiero", que "tiene muchos matices. Aceptarla como una palabra que realmente es un agradecimiento a todos y a todas".

Ha recordado también una frase que dijo cuando tomó posesión del cargo, aludiendo a que "la coherencia entre lo que decimos y hacemos es lo que nos hace creíbles", por lo que ha pedido a todos "que trabajéis con coherencia" y "por y para Málaga. Málaga os necesita a todos y a todas y solo os pido eso".

La portavoz municipal de CS, Noelia Losada, también ha dado las gracias a todo el personal del Consistorio, "que todos los días, con ese trabajo silencioso consiguen que los concejales podamos llevar a cabo nuestra labor" y a todos los compañeros de Corporación.

"Siempre he tenido la convicción de que todo el mundo quiere hacer cosas por Málaga y mejorarla, aunque tengamos puntos de vista diferentes de cómo llevar a cabo esa labor", ha explicado, al tiempo que ha dicho que "me voy con la tranquilidad del deber cumplido, con la tranquilidad de seguir intentando mejorar las cosas desde otro ámbito". "No os digo a ninguno adiós porque, como nos vamos a seguir viendo, os digo hasta pronto", ha sostenido.

Por último, la concejala del Área de Innovación Digitalización Urbana en funciones y portavoz del Gobierno municipal, Susana Carillo, tras reiterar los agradecimientos a todos, ha tenido palabras para el regidor, del que ha dicho: "fue quien me trajo y me ha hecho vivir la experiencia laboral de mi vida", ha concluido.