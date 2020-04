Coronavirus en Málaga: Las mascarillas ‘vuelan’ de las farmacias al llegar solo de forma gradual

Las mascarillas están llegando a las farmacias pero “con cuentagotas”, aseguran desde el Colegio de Farmacéuticos. La escasez del producto frente a la alta demanda hacen que estas “vuelen” de los mostradores al poco de llegar desde el almacén. Eso sí, afirman que están recibiendo género de sus propios proveedores pero no las que estaban previstas que llegaran por parte del Gobierno central.

También explican desde la institución que en algunos establecimientos están poniendo límites a los clientes, que solo pueden comprar una cantidad determinada de mascarillas para intentar frenar el desabastecimiento.

Leandro Martínez, miembro del consejo de gobierno de la distribuidora farmacéutica Bidafarma, apunta que “están llegando pero de una forma gradual y de proveedores nuestros que estamos buscando, no del Gobierno”. Reitera que la mercancía entra “poco a poco” y que esperan que a finales de la próxima semana “esté más regularizado”.

“Del Gobierno no está llegando nada todavía”, afirman desde el Colegio de Farmacéuticos e indican que existe la oferta de los farmacéuticos a nivel nacional y autonómico de ser puntos de distribución de las mascarillas que pretende repartir el Ministerio de Sanidad a los ciudadanos para evitar la propagación del virus. Aunque aún no se ha establecido el protocolo de dicho reparto, se podrían introducir en la tarjeta sanitaria de cada usuario como la receta de cualquier medicamento e ir a buscarla a la farmacia.

Ese paso aún no se ha dado y la entrega de este material no se ha puesto en marcha por el momento, como explican desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga. Probablemente, apuntan, se iniciará la semana que viene, “pero todavía no está cerrado el procedimiento de cómo se va a hacer”, indican desde la Subdelegación.

Reparto de 372.000 mascarillas en la provincia

Lo que sí comenzó a hacerse esta semana en la provincia de Málaga fue el reparto de 372.000 mascarillas que se entregaron a los trabajadores que se incorporaban a su puesto y que no podían guardar el distanciamiento social o tenían que utilizar el transporte público. Desde primeras horas del lunes se repartieron en la vía pública, en el metro, en la estación de autobuses y otros puntos gracias a la colaboración de Protección Civil.

Más de 200 voluntarios de este cuerpo comenzaron este lunes el reparto de mascarillas, enviadas por el Gobierno central, en 14 municipios de la provincia y, en concreto, en puntos de especial afluencia de público como el metro o los autobuses públicos.

Los municipios malagueños en donde se llevó a cabo el reparto fueron Málaga capital, Alhaurín el Grande, Antequera, Benalmádena, Cártama, Estepona, Fuengirola, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga.

En Málaga capital se entregaron entre lunes y martes unas 24.000 unidades en la red de autobuses municipales de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), en las más concurridas; además de las estaciones del metro de El Perchel y la del Hospital Clínico, del cercanías de Victoria Kent y el aeropuerto, en el horario de mayor tránsito. En el resto de la provincia, el reparto se hizo en paradas o estaciones de autobús y transporte urbano por carretera.

Un producto difícil de conseguir y encarecido

Al margen de estas entregas, los usuarios que han querido conseguirlas en sus farmacias no lo han tenido ni fácil ni barato, ya que el precio ha seguido disparado por falta de existencias. Una mascarilla quirúrgica –las que se están repartiendo en las calles– suele tener un precio de coste de 10 ó 15 céntimos y tienden a venderse en paquetes al cliente final a unos 30 céntimos por unidad.

En estos momentos, los farmacéuticos que consiguen alguna las están adquiriendo, como mínimo, a un precio de entre 80 céntimos y un euro, por lo que el precio de venta al público de cada unidad supera el euro, es decir, es, como poco, cinco veces superior al de antes de la pandemia. Con las mascarillas FFP2, las que tienen un filtro especial, ocurre lo mismo. Su precio habitual final era de un euro por unidad y ahora las farmacias las están comprando en una horquilla de dos a cuatro euros por mascarilla.

Ante esta situación, el Colegio de Farmacéuticos de Málaga ha abierto los primeros expedientes informativos por la venta a precios abusivos de las mascarillas. La entidad no concreta a cuántas boticas se les ha iniciado ese procedimiento, pero aclara que estará “vigilante” y activo para que no se produzcan abusos.

Los expedientes se han iniciado tras las quejas de algunos usuarios por los precios exagerados. Además de iniciar un procedimiento informativo para conocer los casos denunciados, el Colegio ha remitido una carta a sus asociados en la que recuerda el Código Deontológico.