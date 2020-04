Es paradójico, quizá mera casualidad, que surjan iniciativas como están en la calle Cristo de la Epidemia, entre El Ejido y Fuente Olletas. La fiesta que es cada día a las ocho de la tarde cada balcón y ventana de cada hogar del país coge si cabe más fuerza en la mencionada dirección. Allí, una familia, los Peláez Romero, han generado un movimiento que sigue auspiciando la originalidad, la esperanza y la fe ante la crisis derivada por el coronavirus.

¿Y qué han hecho los Peláez Romero, una familia numerosa de diez integrantes? Todo empezó como en muchos otros balcones y ventanas. La familia, muy ligada a la música de generación en generación con varios hijos profesionales de ella, colocaron en una de sus ventanas un altavoz al que pronto se le sumó un micrófono con el que mandaban ánimos a los vecinos e incluso conversaban con ellos. Alguno comenzó a pedir canciones y todo fue rodado.

Aquello evolucionó tan rápido, cuenta una de las hijas, Alegría, que cuando llegó a casa desde Luxemburgo –donde trabaja–, su familia ya tenía hasta una dirección de correo –covidepidemia@gmail.com– en la que los vecinos podían enviar las canciones que querían que sonaran cada día a partir de las 20:00 horas. Algo que funcionó con rapidez con numerosas peticiones musicales y dedicatorias de todo tipo.

"No había mucha relación entre el vecindario pero con todo esto nos estamos conociendo. Hace unos días uno de los vecinos nos escribe. ¡Nos había hecho una web!", cuenta la integrante de los Peláez Romero. Se trata de una iniciativa de Alejandro Soler, otro vecino de la barriada, profesional del marketing y que ya cuenta con otra iniciativa estos días. La dirección es www.covidepidemia.es y la ha puesto al servicio de la familia en pocas horas.

"Cristo de la Epidemia resiste. Erguidos frente a todo", abre en mayúscula la web, en la que se puede solicitar con facilidad la canción y la dedicatoria que cada uno quiera transmitir en la calle Cristo de la Epidemia con solo introducir un nombre, un correo electrónico: "Dedica una canción a los tuyos a través del siguiente formulario y comparte con tus vecinos este ratito juntos. Nosotros la pondremos en el próximo aplauso".

"En la calle Cristo de la Epidemia resistiremos frente a la amenaza del Covid-19. Estamos confinados, pero eso no significa que no podamos relacionarnos y pasar un ratito juntos", desarrollan en la web, que animan a todos los usuarios a pedir su canción favorita dedicada a quien deseen: "Todos los días, a las 20:00, tras el aplauso colectivo a los profesionales que están luchando por nosotros, dedicamos un ratito a dedicar canciones que nos piden los vecinos. Participa en esta iniciativa y pídenos tu canción dedicada. Que este ratito juntos no nos lo quite nadie".

Peticiones emotivas

Sobre los correos y peticiones que llegan a la web, Alegría cuenta que la iniciativa está creciendo con rapidez. "Al principio nos podían llegar nueve, luego 15... han llegado a ser hasta 50. Nos llegan hasta a las tres de la madrugada. Ahora tenemos que seleccionar qué canciones ponemos", cuenta una de los ocho hermanos que conforman la familia Peláez Romero: "Se ve que esto gusta a los vecinos, participan mucho. Nos llegan peticiones realmente emocionantes. Dedicatorias para todos, de gente que quiere que nos veamos pronto. También hay despedidas, entre los vecinos ya hay algún fallecido debido al coronavirus".

Una de las historias que recuerda Alegría que ha generado esta iniciativa es la de una mujer de 77, madre y abuela, que estos días en casa está haciendo mascarillas y gorros para una de sus hijas, que es enfermera. Es ésta la que recoge el material que crea su madre y las lleva al hospital. Tanto ésta, otra hija y un nieto escribieron por separado a www.covidepidemia.es, todos con un mensaje común de agradecimiento: "Mi madre sale al balcón cada día porque le dais la vida, espera cada día con ganas ese momento. Coge el teléfono para intentar grabarlo todos los días".

"Desearía la canción de Libre de Nino Bravo para dedicársela a mi madre, Marina Gálvez, que vive en el número 95. Que tengo muchísimas ganas de verla de nuevo", escribía un vecino de un portal cercano de la familia Peláez Romero. Dicho y hecho. La canción sonó ese misma día para satisfacción, alegría y añoranza de Marina Gálvez. Al igual que llegó la petición, también cayó al buzón el agradecimiento: "Agradeceros mi petición. A mi madre le hizo mucha ilusión y le pareció precioso escuchar a su cantante favorito en toda la calle. Yo vivo en el Rincón de la Victoria y me ha llamado mi madre agradeciéndome el detalle. ¡Gracias de nuevo, fuerte abrazo a todos y mucha salud y ánimo".

Es difícil destacar a una u otra entre las dedicatorias, pero la que escribían para Pepita, tenía una altísima carga emotiva. "Mamá, esto es para ti. Aunque no te acuerdes, yo sí", decía el escrito de una hija para una madre, Pepita, que sufre demencia senil y ha olvidado gran parte de sus recuerdos. Pedían Mira que eres linda, de Antonio Machín, que dice así: "Mira que eres linda, qué preciosa eres. Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú".

Varios artistas malagueños implicados

La iniciativa ha llegado a oídos de algunos de los artistas más reconocidos de la ciudad como pueden ser Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible; Pepón Nieto, actor; el polifacético Salva Reina; el humorista Manolo Sarria; o el barítono Carlos Álvarez. También el galardonado actor Antonio Resines. Todos hicieron llegar a la dirección de correo mensajes de voz que pudieron resonar por los altavoces de la familia Peláez Romero. Mensajes de ánimo y de agradecimiento por la fiesta que generan, sobre todo por su espíritu.

Alberto Peláez y Marisol Romero son papá y mamá en esta familia. El primero preside y la segunda coordina Hogar Abierto, una asociación que se encarga del acogimiento e intervención familiar. Entre muchas de las iniciativas ligadas a la asociación está un almanaque solidario en el que participan algunos nombres destacados de la ciudad, de ahí la rápida difusión de esta nueva idea entre ellos. Concretamente Álvarez es presidente de honor de Hogar Abierto.

"En breve vamos a estar todos bailando y cantando con todas mis canciones y las del resto de artistazos que hay en Málaga", animaba Ojeda en un audio que mandó a la dirección de correo, muy al hilo de Pepón Nieto: "Muchas gracias por estar ahí, por el ánimo que dais, por estar ahí todas las tardes. Sois los más grandes". "Quería mandar un abrazo a la calle Cristo de la Epidemia. Que aguantemos la pedrada todos y que lo paséis lo mejor posible todos dentro de un orden", rezaba desde Cantabria un animado Resines. "Os deseo que seáis muy felices. Tenemos que ser todos una piña, que esto pasa. Un abrazo a todos y a pasarlo muy bien", cerraba un Manolo Sarria que no quería dejar pasar la oportunidad de mandar un saludo para los animosos vecinos de la calle Cristo de la Epidemia.