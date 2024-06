Correos favorece la obtención de las etiquetas ambientales para acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Málaga

La última semana de mayo, el Ayuntamiento de Málaga aprobó la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, dando un paso más en la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Si bien las restricciones que conlleva no serán efectivas hasta el segundo año, muchos conductores están solicitando ya las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) para cumplir con la regulación. Y desde Correos están facilitando a la población la obtención de este distintivo.

En la provincia de Málaga, Correos cuenta con 68 oficinas desde las que poder realizar esta gestión, a los que se suma 102 servicios rurales. En la capital malagueña hay una veintena de sucursales, desde las que se pueden solicitar y obtener las etiquetas. También se pueden solicitar de forma online, a través de la página web oficial del servicio nacional de correspondencia.

La DGT divide en cuatro los tipos de distintivos en función del impacto ambiental de los vehículos: 0 emisiones (azul), Eco (azul y verde), Etiqueta C (verde) y Etiqueta B (amarilla). Estas etiquetas tienen un coste de 5 euros, estos distintivos están disponibles en dos tamaños, en función del tipo de vehículo, y representan una herramienta esencial para la identificación de vehículos conforme a las regulaciones ambientales.

La Zona de Bajas Emisiones en Málaga

La ZBE en Málaga tiene una extensión de 437 hectáreas, en las que entran zonas como el centro histórico, el entorno de la Alcazaba, Gibralfaro o el puerto. En el mes de marzo se implantó un sistema de cámaras de vídeo vigilancia en los ejes centrales de acceso a esta zona.

Las primeras limitaciones de la ZBE entrarán en vigor en el segundo año (para 2026) de su implantación, para los coches y las motos no domiciliados en Málaga que tengan la etiqueta B. Será a partir del tercer año cuando no puedan acceder los vehículos con etiqueta B y los que no tengan etiqueta que no estén domiciliados en la ciudad. En el caso de que se incumpla esta normativa se multará al infractor con una sanción grave de 200 euros. De esta forma, durante el primer año, los coches y motos que podrán acceder a la ZBE serán aquellos acreditados por la Dirección General de Tráfico (DGT) con la etiqueta ambiental CERO, ECO, C y B y sin etiquetas.