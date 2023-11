El chef Dani García apuesta por la internacionalización de su marca

El laureado chef marbellí Dani García, que el próximo año abrirá restaurantes propios en Dubái y Miami, quiere focalizar sus esfuerzos en internacionalizar su proyecto y conseguir una marca que sea reconocible en todo el mundo.

"En España siento que he conseguido mucho más de lo que había soñado y ahora quiero centrarme fuera y crear una marca verdaderamente potente como lo puede ser Nobu, Zuma, Cipriani o Coya", que son firmas presentes en las principales ciudades del planeta, explica el cocinero a EFE.

Tras presentar en Jerez de la Frontera la tercera edición de la ruta gastronómica 'Momentos Únicos by Brugal 1888', explica que en breve el grupo va a realizar su primera incursión "real y fuerte" con 'Leña', un concepto de restauración "más global y que funciona muy bien".

"Tenemos restaurantes por todo el mundo pero ninguno es nuestro propio" -son licencias, recuerda- y en este, que abrirá antes de que finalice el año, "vamos a darlo todo", destaca García, que precisa que se ha elegido 'Leña' porque considera que "es la marca que está llamada a tener más posibilidades en el extranjero".

Junto a la inminente inauguración de Dubái, hay un segundo hito "fundamental" en el proceso de internacionalización y es la apertura de Miami, que estará en una "localización de diez", asegura. Si estos dos restaurantes funcionan "todo puede ir más fluido", porque "una vez que eres capaz de ser alguien en Miami y en Dubái, las cosas cambian", aunque "no es fácil", confiesa.

Además de estos dos establecimientos, durante el próximo año prevé inaugurar también en Barcelona, Ámsterdam y Budapest, donde abrirá locales de las marcas 'Vivo' y 'Alelí', y en Los Ángeles.

Descarta abrir en Málaga y Sevilla

Con siete restaurantes en Marbella y otros siete en Madrid, además de uno nuevo que planea abrir en la capital y otro en Cataluña, Dani García descarta de momento estar en ciudades como Málaga o Sevilla. "Me gustaría, pero ahora mismo no me veo", apunta el chef marbellí, que cree que por ahora en España ha agotado sus posibilidades de seguir creciendo.

"Evidentemente hay más sitios" en los que podría abrir, pero ya son localizaciones "contadas", aclara, y recuerda que Marbella, donde hay siete restaurantes con el sello de Dani García, se ha convertido en su "laboratorio general", donde probar nuevos conceptos, una ciudad que se "lo ha dado todo" y que tiene un gran músculo económico.

"Estoy súper orgulloso de ser español, me encanta mi país, pero fuera la competencia es absolutamente brutal y ser español tampoco te ayuda muchísimo, porque te tienen ya hecho un traje a medida", indica. "Si eres español parece que solo haces tapas, gazpacho y paella, y que es barato y que comes de pie", precisa el chef, que espera que algún día se vea a los restaurantes españoles como un sitio "donde puedes comer sentado en una mesa y mantel".

En cuanto a las estrellas Michelin y su decisión de cerrar tras conseguir la tercera, explica que no se arrepiente y que nunca ha tenido una mala relación con la guía, "es más la idea que se ha podido transmitir", apostilla.

"Conseguir las tres estrellas ha sido lo máximo y lo que me ha dado la posibilidad de hacer otras cosas" y "tenerlas era vital e importante", aunque "siempre tuve claro que un día me iría". "Pero no me habría gustado irme con dos estrellas, no habría sido lo mismo", reconoce, así que estuvo muchos años cocinando para intentar llegar a la tercera, hasta que lo consiguió.