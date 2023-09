"España debe dotarse de infraestructuras para garantizar el agua en un futuro"

El agua es un bien necesario para el día a día de todas las personas y algo fundamental para que muchos de los sectores económicos más importantes de España se mantengan. Actualmente, en el mundo 800 millones de personas no tienen acceso a ella, 2.200 millones no tienen un suministro seguro y 3.600 millones carecen de un saneamiento. Con la estimación de que para 2050 se va a duplicar la población mundial y por ende se va a consumir más agua, expertos en la materia han asegurado que se deben comenzar a trabajar para solucionar el déficit hídrico actual y futuro para que la agricultura y el turismo puedan seguir funcionando.

En unas jornadas tituladas agua 2.5, organizada por Cajamar, se ha dialogado hoy en Málaga sobre la situación actual de sequía, la falta de agua, el uso de aguas regeneradas para la agricultura y la desalación. A este encuentro han asistido altos cargos de Cajamar, representantes de la Junta de Andalucía, directivos de diferentes empresas agrarias de la provincia, expertos en aguas regeneradas y desaladas y regantes de Málaga.

Las consecuencias del cambio climático han llegado para quedarse con sequías prolongadas y lluvias torrenciales. Para hacer frente a todos los problemas que puedan surgir, como la falta de agua, el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha asegurado que es necesario tomar decisiones contando con las instituciones públicas y las empresas privadas. Además, ha incidido en que “no se puede estar trabajando para salvar la sequía del momento, sino que se debe dotar a España de infraestructuras para garantizar el agua en un futuro”.

Para que esto ocurra, Baamonde ha remarcado que es necesario que todas las instituciones públicas se pongan de acuerdo para “buscar soluciones que permitan el desarrollo de las actividades económicas”. En este sentido, ha apuntado que el turismo y la agricultura son dos sectores que necesitan agua para sobrevivir y si ésta no está garantizada puede peligrar su funcionamiento. Asimismo, ha incidido en que “la alimentación es un recurso necesario para la población y es un sector económico que no puede ser vulnerable por no contar con las infraestructuras necesarias”.

Al referirse al sector agroalimentario, el presidente de Cajamar ha señalado que están sensibilizados con la situación y lo han dejado ver porque “los regantes están haciendo grandes inversiones para mejorar el riego y combinar las energías renovables”. A su juicio, “el agricultor y el sector turístico está tomando medidas para ser más sostenible”.

En esta línea, el presidente de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio españolas, José Luis Bonet, ha hecho hincapié en que la economía de España está basada en los sectores agroalimentario y turístico, los cuales “dependen del agua”. Además, ha señalado que actualmente, los principales problemas se encuentran en la escasez hídrica y en la “ineficiencia” en la gestión del agua. Por ello, ha considerado que hay que “esforzarse para prevenir el futuro” y afrontar los problemas apostando por las colaboraciones público-privada.

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se encuentra el garantizar el agua para todo el mundo para 2030. Según Bonet, para poder llegar a cumplirlo “habrá que hacer un gran esfuerzo en inversiones que hagan frente a las necesidades de todo tipo como de almacenamiento de agua o de transporte”. Por lo que, se deben “buscar nuevas maneras de aprovechar el agua como la propia desalinización”.

Por su parte, el director territorial de Cajamar, Sergio Durán, ha coincidido con Baamonde y Bonet en el hecho de que se debe apostar por la colaboración público-privada para levantar proyectos a largo plazo. Asimismo, ha señalado que el "agua es necesario para la vida"

La desalación

Al hablar de la desalación, Domingo Zarzo, presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización y director de Innovación de Sacyr, ha asegurado que en España hay unas 100 desaladoras y que más del 21% del agua desalada va hacia la agricultura. Además, un 5% del agua potable del país es desalada. El uso de esta infraestructura ha hecho que España se convierta en “el primer productor de agua desalada en Europa”.

Entre las ventajas de la desalación, Zarzo ha destacado que el precio del agua desalada es de un euro por metro cúbico y al mirar el precio por litro se sitúa en los 0,001 euros. Asimismo, para producirla se consumen 0,0035 kilowatios por litro, lo que quiere decir que “la energía necesaria para desalar el agua que necesita una familia de cuatro miembros en un año es igual a la que consume su refrigerador”. Eso sí, el recurrir a la desalación debe ser la última opción, según Zarzo, ya que antes se debe “intentar ser eficientes, evitar las pérdidas en las redes de suministros e intentar conseguir reutilizar toda el agua posible”.

Aguas regeneradas

En aguas regeneradas es experta la región de Murcia. Actualmente, en esta comunidad autónoma hay unas 100 depuradoras, según el director técnico de la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur), Pedro Simón. De los 800 hectómetros cúbicos de agua de los que disponen en esta zona, el 15% son de aguas depuradas.

Para que la apuesta por este tipo de infraestructuras funcione, Simón ha incidido que es fundamental ser transparentes para que los usuarios y consumidores confíen en que esa agua no contiene nada perjudicial, debe haber voluntad política, saber coordinar a los operadores y regantes y optimizar las instalaciones para que los costes sean mínimos.

La situación de Andalucía es "más delicada"

Por su parte, el secretario general de agua de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo, ha asegurado que a día de hoy “el agua regenerada tendría que haber estado hace mucho tiempo”, pero también ha hecho hincapié en que “va a estar” porque “Andalucía no puede no permitirse aprovechar ese agua”.

Actualmente, la comunidad autónoma se encuentra en una situación “mucho más delicada” que otras zonas porque es “mucho más sensible a la sequía”, según Angulo. En este punto, ha remarcado que son “conscientes que todavía queda mucho por hacer”, pero “no se puede crecer hasta que resolvamos los actuales problemas hídricos”. Por ello, ha incidido en que van a “ser responsables” y poner a disposición de todos las herramientas necesarias para salir de esta situación, mientras tanto están “mitigando” el impacto de la sequía con los decretos aprobados y su objetivo es “trabajar para que Andalucía no vuelva a pasar por esto”.