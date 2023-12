Expertos ven la movilidad de la Costa del Sol "al borde del colapso"

Los malagueños no cejan en su empeño a la hora de pedir mejoras en materia de movilidad. Reclamación que, tras años de paralización y mejoras con cuentagotas, ha acabado por transformarse en un clamor. Y no sólo entre los usuarios, que conocen de buena tinta la situación real, sino por parte de voces diestras en materia técnicas, que aseguran ver las conexiones de la Costa del Sol "al borde del colapso". Razón por la que quieren poner en marcha el siempre postergado proyecto del tren litoral y realizar un pacto de carreteras entre administraciones. Como así lo han reclamado, en un desayuno de redacción organizado este miércoles por Málaga Hoy en el Museo Carmen Thyssen, la diputada encargada de la Delegación de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia; la delegada de Urbanismo y Oficina Técnica de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, María Heredia; el representante en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ángel García; y la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) y portavoz de la Plataforma por el Tren Litoral, Violeta Aragón.

De esta manera, los cuatro coincidieron en la necesidad de desatascar la ejecución del tren litoral a la mayor brevedad, puesto que la consideran una pieza clave para que el resto de conexiones terrestres sean fluidas, por cuanto aquellos que no viajan en tren acostumbran a hacerlo por carretera.

Aspecto que tiene una de sus causas en el acusado crecimiento demográfico de los municipios de la costa. "Casi siempre se dice que Marbella tiene más de 100.000 habitantes. Pero este dato está desactualizado. Tiene casi 200.000. Y en momentos de gran demanda como el verano esa cantidad sube aún más. Cuando se concentra esta cantidad de personas en un área determinada parece razonable que el tren sea una solución". Sin embargo, este proyecto ha venido enfrentándose a escollos desde que se habló por primera vez de él hace dos décadas. "En este tiempo se han anunciado estudios que no se han hecho, inicios de obra que tampoco, licitaciones de estaciones, incluso, en los inicios; pero la realidad es que no se ha movido nada", explicó la secretaria general de ACP y portavoz de la plataforma que aboga por esta infraestructura.

En otro orden de cosas, Aragón habló de la necesidad de instaurar planes generales de infraestructuras comunes "sin importar quien vaya a poner luego el dinero", rompiendo con el modelo actual, en el que cada administración tiene el suyo sin que las demás conozcan lo que recogen. O, lo que es lo mismo, que se puedan llevar a cabo pactos multinivel para hacer carreteras. Al tiempo que lamentó que, como ocurre con los planes municipales, estos llevan un gran retraso conforme a las necesidades reales de la zona que abarcan. "Incluyen la población y, en teoría, calculan las infraestructuras que precisa, pero lo cierto es que se está haciendo al revés", lamentó.

En términos similares se expresó el representante en Málaga del Colegio de Ingenieros de Caminos. "Hemos pasado diferentes etapas políticas. Las reivindicaciones en este tiempo han sido las mismas, sin embargo, los problemas se han ido incrementando y siempre hemos recibido la misma respuesta". Hecho al que García añadió otro relacionado y especialmente notorio de un tiempo a esta parte: la ambivalente gestión de las crisis por parte de las administraciones y los cruces de reproches ante problemas de servicio. Asunto de vigente actualidad con el accidente ferroviario ocurrido en El Chorro. "Lo peor que puede pasarle a una infraestructura es que se politice". Algo que hace extensible al "mundo técnico".

En paralelo, añadió que en lo referente a la red de Cercanías debería instaurarse una línea nueva que llegue hasta Marbella, modificación para la que compartió dos de los planteamientos que han surgido hasta la fecha. Y que implicarían bien tirar su trazado por el litoral, "acompasado por una remodelación de la A-7 para hacerla más urbana" y que desviaría "parte de los 100.000 vehículos" que transporta a la AP-7, que apenas "soporta 20.000"; o bien por el norte, donde "vive menos gente" y por lo tanto sería menos eficaz. La nueva línea, de cualquier manera, ayudaría a descongestionar un Cercanías tiene "la tasa de ocupación más alta de España, un 60%", que hace que se produzcan "verdaderas aglomeraciones" en vagones y andenes. Un escenario que, en conjunto, hacen pensar a García que "la movilidad de la Costa del Sol ha llegado a un punto límite".

Por la Diputación, Nieves Atencia indicó que lo prioritario "para no morir de éxito", en el sentido de ser un foco muy atractivo pero avanzar más lento en otras direcciones, es mejorar el plano de "la voluntad política", de modo que se puedan agilizar los proyectos que están encima de la mesa o, directamente, desbloquear aquellos que se encuentran durmiendo el sueño de los justos desde hace varias legislaturas. "Después de hacer el ruido que hicimos con el desdoblamiento de la A-7 el Gobierno de España ha anunciado que va a hacer un estudio, ¿y para cuando estará?". Un impulso de cara a próximas actuaciones que por parte del ejecutivo central supondría destinar mayores partidas presupuestarias. "No es asumible que se vayan millones y millones por temas partidistas al resto de España". Particularidad que en el ámbito municipal está empezando a tener contestación por parte de los regidores con acciones puntuales. "El foro de infraestructuras de De la Torre con los alcaldes del área metropolitana fue muy positivo, pero esto al final no depende ni de él, ni de la Diputación".

Aspecto que le preocupa especialmente debido al "enorme retraso que llevamos en esta materia" y también por los dilatados plazos que se barajan para ejecutar obras de este cariz. Cuando verdaderamente llegan a salir adelante. "No sé qué debemos hacer para que el Gobierno destine recursos, atención y técnicos para Málaga". Y puso como ejemplo de diligencia el tramo de la Autovía del Mediterráneo que cubre el tramo desde Málaga hasta Granada, que conllevó una gran dificultad por la orografía del terreno y una gran inyección monetaria, pero que en la actualidad ha permitido facilidades como "llegar desde Nerja hasta Almería en menos de lo que se llega a Marbella".

Por su parte, Heredia, en representación de la Mancomunidad, hizo especial hincapié en las posibles soluciones que podrían darse al colapso de las carreteras, que en su opinión "no siempre pasan por la inversión pública" de grandes infraestructuras. Sobre todo cuando "existe una gran predisposición del sector privado" para colaborar. "Igual se puede redirigir el tráfico de camiones o estudiar el desdoblamiento de la vía entre ciertas estaciones, o hacer un carril VAO", afirmó.

Propuestas para las que, en cualquier caso, es necesario llegar a acuerdos. Un punto que Heredia considera el núcleo de la movilidad. "Para atajar este problema hay que sentarse con todos: desde sector del autobús al de la bicicleta". E incluso apoyó la implantación del short sea shipping, que implicaría la unión por mar de los municipios del litoral: "Tenemos que abrirnos a más cosas. Otras ciudades europeas con peor clima lo hacen. Y se mueven bien. En Málaga hay muy pocos días de mala mar. Claro que habrá que estudiar aspectos concretos: de barcos, de pantalanes... Pero creo que es una alternativa factible".