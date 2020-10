El alcalde de Málaga valora que Junta dé fechas concretas sobre la llegada del Metro al Centro y al Civil

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este miércoles que la Junta de Andalucía hable de fechas concretas sobre los plazos del Metro de la ciudad a su llegada al centro y la ampliación al Hospital Civil.

En concreto, la Junta ha fechado la llegada del Metro de Málaga al centro para junio de 2022 y a finales de 2027 llegaría al Hospital Civil. "Hablar de esa fecha de 2027 es recordar que hay un compromiso que la Junta ha dicho, que espero que con el mecanismo de la colaboración público-privada vaya con gran rapidez, una vez se ponga en marcha el concurso correspondiente y se realicen las actuaciones para comenzar las obras complejas cuanto antes", ha señalado.

"Buscar esa convergencia de una obra compleja como el metro y el hospital significa un acto de valentía y responsabilidad", ha asegurado el alcalde.

De la Torre, tras ser cuestionado por los plazos del Metro, ha dicho que "dar la fecha en una administración como esta, que está cumpliendo con rigor los calendarios, me parece importante". "Hago este matiz porque antes se daban fechas, pero se daban muchas fechas que no se cumplían", ha lamentado, señalando que no iba a hacer "la historia de ellas porque es larga".

El alcalde ha incidido en que ahora la Administración "ha tardado en dar la fecha, ha ido y está yendo rápido en hacer las obras y esa tardanza en dar la fecha, que ya la ha dado, lo que le da es credibilidad" a la fecha.

A juicio del regidor, "es un reto" porque "queda tajo por hacer, no solo de obra civil, sino de obra técnica, de instalaciones, material rodante...", ha concluido.