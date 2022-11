Málaga insta a la Junta a rescatar el proyecto del Metro al PTA

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha pedido a la Junta recuperar el proyecto del Metro al PTA, pese al voto en contra del Partido Popular. La moción presentada por Ciudadanos ha salido adelante con una petición para incluirlo "en los Presupuestos de 2023 detrayendo esta cantidad, si es preciso, de la destinada al intercambiador modal en la zona de Renfe".

Eso, pese a que Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos es consciente de "que el metro al PTA no se va a hacer el año que viene, pero es evidente el crecimiento de Málaga hacia Campanillas y me preocupa que no esté ni siquiera en el Plan de Inversión a 2030". La infraestructura viene siendo muy demandada por el director de la tecnópolis.

Pese a ello, el concejal de Movilidad, José del Río, ha dejado claro que "no voy a decir hoy no al metro al PTA, pero digo que no es el momento", acusando al portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, de actuar en "plan veleta" como con la torre del puerto. Ha hablado, asimismo, del cambio de movilidad en relación con el PTA, aludiendo, entre otros, al teletrabajo y a la mejora de los accesos. "Este equipo de gobierno no dice no al metro al PTA, lo que no ve lógico es poner ya una partida en el presupuesto de 2023". A su vez, ha abogado por hacer "un estudio serio de su necesidad", aunque su enmienda no ha prosperado.

Losada ha criticado que esta infraestructura en esa zona ha quedado "excluida" en las cuentas del próximo año y ha recordado las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que hablaba de "una obra sencilla y barata" y que se comprometió a "que en tres años será una realidad".

Desde el PSOE han criticado que el equipo de gobierno "no tiene un plan de movilidad para Málaga ni un modelo de ciudad". Por su parte, Unidas Podemos ha acusado a Juanma Moreno de "showman" y de "vender humo".