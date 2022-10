Málaga pretende acelerar la integración urbana del Guadalmedina para la Expo

Que la candidatura de Málaga se esté vendiendo principalmente con el argumento de una ciudad ya completa que no necesita la Exposición Internacional para ser exitosa y con la mayoría de sus proyectos encarrilados, no quiere decir que no en el Ayuntamiento no vayan a aprovechar el empujón para todos aquellos proyectos que están aparcados y que necesitan una gran financiación. Uno de los proyectos incluidos en la lista de trabajos a impulsar es la integración urbana del Guadalmedina, puentes-plaza incluidos.

En el desglose presupuestario previsto en el dossier que han estado estudiando los miembros de la Expo destacan el que hoy en día puede ser la herida abierta y sangrante más importante de la ciudad, como certifica el propio dossier. Un proyecto que es tan necesario como cejas levanta al ser nombrado y para el que los partidos de la oposición y distintos movimientos sociales piden una solución más cercana a la renaturalización. El Plan Maestro de la Expo explica que, ahora mismo, el río constituye dos problemas: uno, que no es de utilidad para la ciudadanía y dos, de movilidad, al tener que salvarlo para garantizar los desplazamientos.

El presupuesto que le asigna el Ayuntamiento es de 202 millones de euros –por debajo de los 220 millones en los que se presupuestó– y contempla 46 intervenciones distintas, si bien algunas de ellas ya están siendo ejecutadas por la Junta de Andalucía, a la que comprende el tramo entre el embalse del Limonero y el Puente de Armiñán.

Es justo en el cauce más integrado con el entorno urbano, aguas abajo del puente de Armiñán y que compete al consistorio, el que más quebraderos de cabeza está dando. Es en este tramo en el que el Ayuntamiento proyecta los tres puentes-plaza. Uno a la altura de la Rosaleda, un segundo algo más arriba del puente de la Aurora y otro a la altura de la iglesia de Santo Domingo. Con ellos se pretende que el ciudadano pueda aprovechar el espacio sobre el río.

Estos puentes-plaza no estarían incluidos en el proyecto de José Seguí, el ganador del concurso que organizó la Fundación CIEDES en 2011 para la integración urbana del Guadalmedina. Seguí defendía un parque fluvial que a lo largo de su tramo urbano vaya de más naturalizado y autóctono en su desarrollo desde el Embalse del Limonero, a un parque más exótico, decorativo y algo menos autóctono en su tramo más urbano hacia el sur; además de puentes escultóricos.

Ahora mismo, el proyecto se encuentra en la etapa de la evaluación ambiental del proyecto presentado por la Gerencia de Urbanismo que, si no se agiliza, podría demorarse más de un año. Una vez se finalice este documento se podrá conocer la opinión de los técnicos de la Junta al respecto. Lo único que está claro es que la actuación final deberá respetar el cauce de 600 metros cúbicos que tiene el río.

Este no es el único de los proyectos que pretende impulsar el Ayuntamiento con la Expo, que también ha incluido en el dossier el Plan Málaga Litoral –lo que causó desaprobación en los demás partidos en el Ayuntamiento– con un valor de 301 millones de euros, a los que habría que sumar el proyecto también incluido en el dossier de los intercambiadores urbanos de la Estación y Plaza de la Marina, con un valor de 136 millones de euros.

Además, incluyen una ampliación del actual Palacio de Ferias y Congresos y la construcción del nuevo Auditorio junto a la Marina de San Andrés, ambos por 210 millones de euros. Mejoras en los accesos al sector donde se celebraría la Expo –que incluyen llevar el Metro hasta los pabellones– por 60 millones de euros, y un apeadero del Cercanías en La Corchera, que costaría otros cinco millones. A esto habría que sumarle distintos acondicionamientos, por los que se prevé que se inviertan 1.000 millones de euros en infraestructura para el evento. En el caso, claro, de que Málaga sea la vencedora.