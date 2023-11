Málaga, la provincia andaluza con más mujeres asesinadas en 2023

Málaga es la provincia andaluza con más víctimas mortales de violencia de género en 2023, cuatro en lo que llevamos de año. Andalucía, por su parte, es la comunidad de España con más asesinadas durante nueve años seguidos. En total son 17 los casos registrados en la comunidad autónoma hasta el 10 de octubre, seguida por Cataluña y Comunidad Valenciana. Solo ha habido dos años en los que la situación ha estado peor: 2004 y 2006.

La primera de las cuatro víctimas de la provincia malagueña fue Natalia, de 46 años, una colombiana que vino a España con el sueño de proporcionarle una carrera universitaria a su hijo. La siguiente fue Paula, de 28 años, apuñalada por su pareja. Carmen, de 54 años; y Paqui, de 52, fueron las últimas, ambas asesinadas por su marido.

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo; y la secretaria de las Mujeres e Igualdad de CCOO, Susana Torres Serralvo, han informado este viernes, en vísperas del 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres), acerca de la "alarmante" situación sociolaboral de la mujer a nivel andaluz, y concretamente a nivel provincial.

Torres ha notificado que no solo "han aumentado las víctimas mortales de violencia de género respecto a años anteriores", sino que de los casos de asesinatos el 33% había sido denunciado con anterioridad. Además el porcentaje de órdenes de protección denegadas en Málaga se ha incrementado alcanzando casi el 30%.

La situación y la seguridad de la mujer andaluza no solo "peligra" en el ámbito social y personal, sino también en el laboral. Torres ha expuesto datos que muestran como los contratos bonificados, que son los que se les aplica a las víctimas por violencia de género, han caído, pasando de ser 221 en 2021 a 211 en 2022, y "tan solo 90 en lo que llevamos de 2023". La secretaria de las Mujeres e Igualdad ha recalcado la importancia del empleo definiéndolo como "un elemento absolutamente imprescindible para que las mujeres puedan hacer una vida plena y escapar de la pesadilla que supone ser víctima de violencia de género", y ha dejado claro que si ya es "difícil salir de ese agujero, lo es aun más cuando hay una dependencia económica de tu agresor".

Cubillo, por otra parte, se ha centrado en alertar de la urgencia que supone que se cumplan los acuerdos redactados en el pacto social y económico por el impulso de Andalucía, documento que se firmó el pasado marzo entre la Junta de Andalucía y los agentes sociales andaluces (CCOO, UGT y la CEA).

El incumplimiento, según CCOO, de lo pactado en el acuerdo está "afectando directamente" a la situación de mujer. Cubillo ha expuesto como prueba el hecho de que los presupuestos de la Junta de Andalucía "no recogen ni lo estipulado en el documento firmado en marzo y tampoco supone un impulso a la lucha contra la violencia machista".

El sindicalista también ha denunciado que los recursos que destina la Junta de Andalucía a la mejora de la situación de la mujer "es un dinero que viene del Gobierno de España y del Fondo Social Europeo, pero no cuentan con recursos propios, puesto que no está recogido en los presupuestos". "Y de ese presupuesto solo se ha gastado el 40% de lo establecido para este año, falta el 60% que todavía no se ha utilizado para llevar a cabo todo el conjunto de políticas que el Gobierno andaluz se comprometió a hacer", ha declarado Cubillo.

Cubillo ha informado de que "a raíz del uso incompleto de dichos presupuestos se han llevado a cabo recortes a instituciones como el Instituto Andaluz de la Mujer, que ha contado con un 18% menos de ayudas este 2023". Por último, ha animado a la sociedad malagueña "a salir a la calle este 25 de noviembre a pelear contra la lacra social y la violencia machista que se produce en el ámbito institucional, laboral y social".