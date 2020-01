María Gámez, la primera mujer en dirigir la Guardia Civil: "Es un orgullo y una responsabilidad"

"Es un tremendo honor representar a una institución que tiene un enorme prestigio y que es una de las más valoradas por toda la ciudadanía, algo que también me carga de responsabilidad. Lo que pueden saber todos los guardias civiles, y ya lo saben por mi experiencia aquí en Málaga, es que me tienen a su lado y estoy a su disposición".

Abrumada, a la espera de la publicación en el BOE de su nombramiento como directora general de la Guardia Civil, la hasta ahora subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha comparecido ante los medios malagueños durante unos minutos que se han tornado en una especie de despedida.

Sus cuidadas palabras se han tornado en agradecimientos, especialmente, para el Ejecutivo central, con Pedro Sánchez, el mismo que la rescató tras su retirada de la política para ponerse al frente de la Subdelegación en Málaga, a la cabeza.

La que fuera por dos veces candidata del PSOE a la Alcaldía de la capital, ha asegurado que cuenta con el respaldo y la confianza "de todo el Consejo de Ministros". Su cargo fue propuesto ayer por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; ratificado por el Ministerio del Interior, liderado por Margarita Robles, y confirmado hoy por el gabinete al completo.

"Me siento abrumada por la confianza depositada en mí, en lo que puedo representar y, sobre todo, frente a la Guardia Civil, que es ante quien tengo que responder, ante sus inquietudes, sus necesidades, y ante todo el país, para dar la seguridad que a través de este cuerpo hay que prestarle", ha resumido.

Gámez será la primera mujer en estar al frente de la Guardia Civil en sus 175 años de historia, lo que le hace sentir, ha dicho, "un enorme orgullo y, por añadidura, responsabilidad". "Pero ser la primera no es lo más importante, quizá lo más importante es no ser la única o la última", ha añadido después.

La socialista, que también fue la primera mujer en ponerse al frente de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, ha mostrado su optimismo en tanto que el Ejecutivo mantenga esta inclinación y ha pedido "que vengan muchas más a muchos lugares más".

Sobre las causas que han podido motivar su designación, ha afirmado que intuye que su trabajo en este último periodo "ha podido tener algo que ver" y ha reconocido que su labor durante el dispositivo de rescate de Julen "fue un curso acelerado".

"Yo y muchos otros que me acompañaron en esa tarea nos enfrentamos a una situación excepcional, en la que muchas instituciones y colectivos trabajaron, especialmente la Guardia Civil. Aquello me ha marcado en la institución y como persona y me ha dado una visión muy cercana de cómo son, sus capacidades y su valía", ha explicado.

Abrumada y agradecida ante las muestras de cariño por mi nombramiento como directora general de la @guardiacivil. Es un honor que asumo con ilusión y responsabilidad. Estoy a disposición de toda la Guardia Civil. pic.twitter.com/XkP3Ef7iEL — María Gámez Gámez (@Maria2Gamez) January 17, 2020

Su cargo como directora general del cuerpo armado será efectivo a partir de mañana, con su publicación en el Boletín Oficial de Estado, pero desde hoy Gámez cierra una etapa en la política malagueña durante la que, entre otras cosas, ha ocupado la Portavocía municipal de su partido.

"Voy a trabajar con la misma forma de ser, con las mismas capacidades, que he demostrado hasta ahora", ha afirmado ante los medios sin querer precisar cuáles van a ser las líneas que va a impulsar desde su nuevo cargo. "A partir de mañana, empezaremos a trazar el camino de lo que vamos a hacer, de las propuestas. Primero tenemos que respetar a la institución como es y a partir de ahí ver lo que podemos mejorar", ha precisado.