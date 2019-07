El Metro de Málaga no llegará al Centro, al menos, hasta 2021

El Metro de Málaga no estará operativo en Atarazanas, al menos, hasta el año 2021 pese a que el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, dijera el pasado lunes que la intención del gobierno andaluz era que el suburbano pudiera estar funcionando hasta el centro de la capital malagueña en 2020. Los informes técnicos ratifican, como ya publicó este diario el pasado mes de mayo, que una cosa son las intenciones políticas y otra los tempos de la obra pura y dura.

La Consejería de Fomento acaba de licitar el contrato para la construcción de las instalaciones y la arquitectura del tramo Guadalmedina-Atarazanas, perteneciente a las líneas 1 y 2 del Metro, con un presupuesto base de licitación de 33.692.747 euros (IVA incluido). Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 11 de septiembre y se estima un plazo de ejecución de los trabajos de 20 meses desde que se inicien los trabajos, por lo que lógicamente las cuentas de 2020 ya no salen.

Es probable que las empresas que se presenten acorten el plazo de obra para intentar ser más competitivas a la hora de llevarse la adjudicación, pero, aún así, el objetivo de que el Metro haga parada en Atarazanas en 2020 es prácticamente imposible de conseguir. En el anexo del pliego de prescripciones técnicas particulares queda además absolutamente claro. En el calendario del tramo Renfe-Guadalmedina se especifica que el final de la losa del andén -1 y andén -2 del recinto de acceso desde Armengual de la Mota y futura prolongación de la línea 2 de la estación Guadalmedina no estarán concluidas hasta enero de 2021. Además se afirma que la fecha de finalización de la superestructura de la vía es el 31 de marzo de 2021. Y todo eso si no hay retrasos, algo difícil de esperar en una obra que lleva empantanando la ciudad desde hace más de diez años.

Hasta que no se termine esta obra el Metro no podrá llegar hasta el centro de la capital malagueña, un hito que los anteriores gobiernos socialistas afirmaban que se iba a producir en 2011 y que tardará, si no hay nuevos inconvenientes, una década más.

La licitación, anunciada por Fomento y que fue aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, comprende el suministro e implantación de los equipamientos y dispositivos imprescindibles para la electrificación, ventilación, comunicaciones, protección contra incendios y drenaje y bombeo del trazado, más los acabados arquitectónicos de las estaciones de Guadalmedina y Atarazanas.

Este nuevo contrato incluye, según informan desde la Junta en un comunicado, la instalación de las escaleras mecánicas y pedestres y de los ascensores, así como los revestimientos y terminaciones del interior de ambas estaciones, mobiliario, equipamientos integrados y los edículos, conocidos también como bocas de metro. La estación de Guadalmedina constará de tres accesos o bocas de metro y la de Atarazanas dispondrá de una.

El Gobierno regional precisó además que la empresa adjudicataria tendrá que ejecutar todos los equipamientos relativos al suministro eléctrico y la electrificación, que permite el funcionamiento del Metro y de todos sus dispositivos; los equipos para la ventilación tanto del túnel como de las estaciones; los detectores y equipos de extracción para la protección contra incendios y la red de drenaje y bombeo. Además, tendrá que acometer la sala de control local de ambas estaciones para su conexión con el Puesto de Control Central, desde donde supervisa y gestiona en tiempo real la explotación del suburbano, la red de comunicaciones wifi y de radiofrecuencia digital, así como las máquinas de billetaje, líneas de validación (tornos), megafonía, teleindicadores, el circuito cerrado de video vigilancia, y resto de sistemas auxiliares.

Tanto el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, como la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, han destacado en varias ocasiones que la obra del Metro de Málaga es “prioritaria” para el gobierno andaluz y que se está trabajando al mayor ritmo posible, incorporando varios turnos. La complejidad de la obra, a la que habrá que unirle las maniobras para retirar parte de las murallas musulmanas encontradas, y los trámites administrativos provocarán que el 2020 no sea la fecha definitiva aunque, si no hay nuevos imprevistos, sí podría ser el 2021.