Misa en Málaga contra el cartel de la Semana Santa de Sevilla: "Es un sacrilegio gravísimo"

Una veintena de feligreses han acudido este jueves a la misa que se ha celebrado en una iglesia de Málaga por el cartel de la Semana Santa de Sevilla, obra del pintor Salustiano García, que consideran "una ofensa" y "un sacrilegio gravísimo".

La misa ha tenido lugar a las 08.30 horas en el convento de las Madres Mercedarias, donde se ha dado cita un grupo de devotos indignados con la obra del artista sevillano, que representa a un joven y bello Cristo resucitado cubierto levemente de cintura para abajo.

"Es una ofensa gravísima, un sacrilegio gravísimo", ha afirmado a las puertas de la iglesia una de las fieles, que ha lamentado que hechos como este, de "una gravedad extrema", "queden impunes".

"Si no somos capaces de reconocer lo que es sagrado, ¿cómo vamos a reconocer la dignidad de las personas? Si no respetamos al que nos ha creado, a Dios, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿cómo vamos a respetarnos entre nosotros?", ha declarado esta creyente, que considera "inaudito" que la Conferencia Episcopal no se haya pronunciado al respecto.

"Nos parece inadmisible", ha añadido la mujer, que defiende que se represente a Cristo "como se ha hecho siempre, mostrando su pureza y el sufrimiento de quien está dando la vida por nosotros para liberarnos del pecado".

Otro de los feligreses se ha mostrado crítico con la celebración de este culto: "Hacer una misa por esto, con la de los problemas que hay en el mundo, como la falta de lluvia, el paro, la guerra de Gaza... Me parece que los católicos algunas veces perdemos la cabeza", ha manifestado.

"Esta convocatoria es un poco de perder el sentido, pero como en la Iglesia tiene que haber de todo, como en la viña del Señor, pues nada...", ha dicho.

"¿Dónde está el feminismo?"

El hombre, que va a misa a diario, tampoco ve nada malo en el cartel creado por Salustiano García, que se ha inspirado en su hijo para pintar a un Cristo que muchos ven con "corte afeminado": "Él ha representado a su hijo, ¿dónde está el feminismo? ¿Qué le queremos buscar, connotaciones distintas a las que son? Yo creo que es una polémica inútil y estéril", ha subrayado.