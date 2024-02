Convocan una misa de "desagravio" en Málaga por el cartel de la Semana Santa de Sevilla

El cartel de la Semana Santa de Sevilla creado por el artista Salustiano García sigue dando de qué hablar dentro y fuera de la capital hispalense. Por no mencionar la redes sociales, espacio en el que los usuarios no han dejado de posicionarse a favor y en contra desde que este se presentase; cuando no directamente se han pronunciado a través de los memes. Ahora, la influencia del cartel sevillano llega también a Málaga, donde se ha convocado una misa "en desagravio" por una obra que es considerada "una blasfemia y un sacrilegio".

El acto tendrá lugar este jueves a las 08:30 en el convento de las Madres Mercedarias de Málaga; con el fin de reparar los efectos causados por la publicación de este cartel, que muestra una imagen de un Cristo resucitado muy joven, cubierto levemente de cintura para abajo, siguiendo las señas de identidad perennes en la obra de su autor, que reconoció haberse inspirado en su hijo para representar a Jesús.

Así, el bello Cristo de García ha desatado las críticas de muchos fieles y cofrades, que consideran el cartel irrespetuoso, blasfemo e insultante, además de no representar la Semana Santa sevillana.

Los detalles del cartel de Salustiano para la Semana Santa de Sevilla que han pasado desapercibidos

Aunque lo cierto es que, con tanta polémica, algunos detalles han acabado por pasar desapercibidos a los ojos de los fieles: desde su forma original a los homenajes de las hermandades de Sevilla que quizás los menos familiarizados con la celebración no han podido identificar.

En el cartel hay varias referencias que forman parte de la obra de forma visible. Se trata, por ejemplo, de las potencias y el paño que homenajean a dos de las hermandades sevillanas y a sus imágenes: paño del Cristo del Cachorro y las potencias del Cristo del Amor.

En la presentación del cartel, el artista reconoció que le hubiera gustado incluir detalles de más hermandades, aunque finalmente estas dos fueron las elegidas.

Además, las potencias son un atributo de la divinidad de Jesús, simbolizando la gracia, la omnipotencia y la omnisciencia; mientras que el paño de pureza, perizonium, Linteus o sudario, como se le llama también en Andalucía, es la tela que se usa para cubrir la desnudez de Cristo durante la crucifixión.