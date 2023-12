Otra Nochebuena marcada por la inflación en Málaga: “Las familias están comprando menos productos para ahorrar”

Las economías de las familias llevan meses viéndose afectadas por la subida de los precios y en estas fechas tan señaladas se nota más que en otras épocas del año. El ser previsores y hacer acopio de los productos que se encarecen más ha sido una de las vías que muchos malagueños han seguido estas últimas semanas, pero otros no y están cambiando sus compras para poder ahorrar. Debido a esto, comerciantes del Mercado de Atarazanas aseguran que “las familias están comprando menos cantidad de productos que otros años para ahorrar”, por lo que estás Navidades están siendo “más flojas” en ventas debido a la subida de los precios.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Málaga sigue en una escalada continuada. Según los últimos datos del INE sobre la inflación en Málaga los precios subieron en noviembre en la provincia a un 3,9% con respecto al mismo mes del ejercicio anterior. Al observar el IPC de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se sigue observando una subida de los precios que concretamente ha sido de un 8,5% en el último año.

La subida de los precios ha derivado en que los malagueños se han visto obligados a comprar menos cantidad de carne y marisco para las fiestas, debido a sus costes. En este sentido, Manuel Villamuela, dueño de un puesto cárnico en el Mercado de Atarazanas, asegura que “hay poco movimiento”. En relación a sus productos, cuenta que ha tenido carnes cuyo precio ha cambiado dos veces en una semana como, por ejemplo, la carrillada, la cual está a 13,90 el kilo y en siete días subió casi un euro. El problema aquí, según Villamuela, es que pese a que están teniendo menos movimiento, aquellos clientes que han ido a comprar se han interesado por este producto, por lo que el precio se ha visto afectado, tanto por el IPC como por la demanda que no puede cubrirse porque falta producto.

Por su parte, José Antonio Castro, dueño de un puesto de pescado en este mismo mercado, señala que están teniendo menos ventas este año y que lo están notando sobre todo en los encargos. Asimismo, sostiene que “hay gente que se está privando de algunos productos, pero muchos otros no”, aunque sus clientes se quejan a diario de los precios. En este punto, Castro apunta que donde más han notado la subida es en la gamba, la cigala, las otras y las conchas finas. Esta última las tenían hace unos días a 9 euros el kilo y ahora están a 12 euros el kilo. “Antes si se llevaban dos kilos de algún producto, ahora se llevan un kilo y medio”, explica el comerciante. Esta reducción de las compras también la ha notado José Miguel, dueño de otro puesto de pescado de Atarazanas y añade que los clientes “van mirando mucho los precios y comparando mucho el de unos puestos con otros”.

En este sentido, Antonio González, dueño de varios puestos de pescado en este mismo mercado, apunta que el marisco que cambia más de precio es la gamba gorda, la cual hace unos días estaba entre 32 y 36 euros el kilo y ahora está en torno a los 40 euros. La bajada de las ventas también se ha notado y el número de los encargos también ha descendido drásticamente. De cara a los próximos días, cree que la cosa “apretará un poquito” y puedan subir algo las ventas.

El cambio en las compras de los productos para las cenas de Navidad se puede observar en las bolsas que los clientes del mercado portan: menos numerosas y algo más vacías. Una pareja con menos productos de los que acostumbran es la de Mari Ángeles y su marido, a quienes les ha tocado preparar la cena de Nochebuena en su casa este año. Este día se reúne con sus hermanos y siempre ponen unos 40 euros cada uno para comprar lo necesario para esta cena. “El año pasado con el mismo dinero compramos muchísimo más que este año”, asegura. En este sentido, incide en que donde más lo han notado es en el marisco y sostiene que “debería haberlas comprado hace dos meses y congelarlas”. En cuanto a la carne, señala que la encargó para no quedarse sin lo que necesitaba, pero que “la cantidad que me he llevado es mucho menos que la que compré el año pasado por el mismo precio”.