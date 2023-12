Protesta contra el 'tarifazo' del agua frente al Ayuntamiento de Málaga: "Es un ninguneo y un insulto"

La subida de la factura del agua de un 42% anunciada el pasado septiembre (y, a la postre, rebajada a un 32% tras las quejas vecinales vertidas en el proceso de participación impulsado por el Ayuntamiento) supuso una ola de indignación entre los colectivos sociales, azuzados por la oposición, que prendieron la mecha de las movilizaciones. Dos meses después, las répiclas de esa marejada siguen llegando a las mismas puertas del Consistorio con una protesta y recogida de firmas convocada por la Iniciativa Ciudadana contra el Tarifazo del Agua (Iccta) que tiene por objeto solicitar la creación de la Mesa del Agua como espacio donde consensuar esta actualización, y que se produce el mismo día que se celebra la reunión del consejo de administración de Emasa y la validación del expediente por parte de la junta de gobierno local.

Durante esta última, la portavoz municipal, Elisa Pérez de Siles, ha dedicado unas palabras al asunto, asegurando que llevan a cabo "la hoja de ruta que nos márcabamos", es decir, "informando y dialogando" con múltiples organizaciones y que "intentábamos hacerlo también con la oposición, pero eran ellos quiénes se levantaban", así como que "esperábamos que estuviera resuelta para la primavera del año que viene". De Siles, asimismo, ha indicado que no va "a cuestionar la legitimidad de esas personas que se manifestaban, pero es curioso que esté presidida por los grupos de la oposición".

Por su parte, la viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha acusado al PP de "mentir a las familias con este tarifazo" porque "no se justifica este robo a las familias, que supondrá hasta un 124% de incremento en los consumos más responsables" y ha indicado que "si se mira con lupa el presupuesto de 2024, se desmonta completamente su argumento (la concejala del ramo lo justificaba en el aumento de los costes de la energía y los productos químicos), porque hemos pagado ahora menos de lo que se pagó por ellos en 2019, un año en que tuvimos 6,2 millones de euros de beneficio".

A la concentración han asistido la presidenta de Facua Málaga, Lola García; la secretaria de Relaciones Institucionales y Medio Ambiente, Trinidad Salcedo; o el representante de la plataforma Málaga ha vesos, Miguel Jiménez; a los que también se han sumado algunos miembros del grupo municipal, el concejal de Con Málaga Nicolás Sguiglia y los del PSOE Begoña Medina y Mariano Ruiz Araujo.

Al respecto, la presidenta de Facua ha criticado que la vía on line habilitada por el equipo de gobierno municipal no funcionase durante el plazo habilitado. "El 6 de noviembre subieron los documentos al Portal de Participación Ciudadana y nos dieron de fecha hasta el 20. No ha funcionado en ese tiempo. Hemos tenido que meter las propuestas por el Registro Electrónico General del Gobierno", ha afirmado García.

A lo que ha sumado que, pese a haber hecho llegar sus propuestas, "Emasa aprueba sus presupuestos incluyendo los ingresos que van a cobrar por una tarifa que aún no se ha aprobado", lo que les parece "un ninguneo y un insulto". También porque, según los cálculos de esta organización en defensa de los consumidores, "que no engloban una subida del 32% ni del 42%, sino del 143%".

Por su parte, la encargada de Medioambiente de CCOO Málaga ha enmarcado la actualización tarifaria del agua en una "subida lineal" de impuestos en la que ha incluido otros, que tal y como informó el Ayuntamiento se elevarán en el próximo ejercicio, como "Parcemasa"; o la "tasa de basuras", que habrá que abonar a partir de 2025 (hasta la fecha se integraba en el IBI), y que en conjunto "afectarán a todos los malagueños".

Esto se produce, según ha denunciado Salcedo, en un contexto en el que en la ciudad "un 46% de las personas asalariadas no llegan a cobrar el salario mínimo", "un 35% de familias vulnerables con serios problemas para pagar su vivienda con las subidas de hipotecas y alquileres", y asimismo en el que "tenemos una ciudad tremendamente cara con un IPC elevado por encima de la media nacional 4 puntos más" e "incluso una cesta de la compra de productos esenciales un 11% más cara".

Asimismo, Jiménez, de la plataforma Málaga ha vesos, ha cargado contra el envío de agua que supone "la autovía del agua del PP" destinada al "negociazo del aguacate" cuando "todos sabemos que a ocho kilómetros de Algarrobo Costa el agua está salada y no sirve ni para regar", un gasto que supone "fomentar el desastre".

En paralelo, ha dicho que "se está ocultando el canon de la Junta", que se prevé que añada unos tres euros de media a la factura del agua y ha expresado su malestar por la inversión destinada a injerencias. "Hay más de 80.000 bloques de pisos y se han destinado unos tres millones".