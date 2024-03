¿Puede la Inteligencia Artificial generar herramientas para aumentar la seguridad?

HACE unos días, se hizo público el innovador proyecto denominado “Piloto Guardia Civil Virtual”, licitado el año anterior por el Ministerio del Interior, con el objetivo del desarrollo de un par de avatares que representarán a la Benemérita en el mundo digital y que finalmente fue concedido a la empresa especializada en ciberseguridad BeDisruptive. Esta apuesta tecnológica forma parte de una iniciativa más amplia que busca implementar la Inteligencia Artificial dentro de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicha iniciativa surge como una solución ingeniosa y efectiva para paliar la falta de efectivos que afecta a lo que comúnmente se conoce como la España Vaciada. Con este avance, se espera que se pueda proporcionar una mayor seguridad y protección a las áreas menos pobladas y más desprotegidas del país. ¿Podemos considerarlo un enfoque prometedor?

Para responder a esta pregunta, lo primero, es destacar, aunque no es ningún secreto o una novedad, que el dinámico y siempre cambiante mundo de la ciberseguridad necesita una renovación constante y adaptación a las nuevas tecnologías para poder satisfacer la creciente demanda que surge debido a las frecuentes y cada vez más sofisticadas agresiones en la red que llevan a cabo los cibercriminales.

Este grupo, a menudo mal etiquetado como gremio, posee la sorprendente habilidad de aprovechar oportunidades de explotación tecnológica donde la mayoría apenas podemos vislumbrarlas y eso nos pone a los buenos en desventaja.

Los delincuentes se han apresurado en adoptar la Inteligencia Artificial y esta vez no podemos dejar de nuevo que se adelanten en su uso o las consecuencias como ya hemos vilumbrado pueden ser devastadoras.En este escenario, donde las amenazas son omnipresentes y en constante evolución, las empresas se encuentran en una carrera sin fin para mantenerse un paso por delante de los cibercriminales. Es por este motivo que las Inteligencias Artificiales (IA) están comenzando a ser consideradas y utilizadas como un recurso valioso y estratégico para protegerse contra los nuevos desafíos tecnológicos. Las IAs tienen el potencial de proporcionar una defensa más robusta, adaptativa y proactiva frente a las amenazas cibernéticas, marcando un nuevo hito en la lucha contra el cibercrimen. Los delincuentes se han apresurado en adoptar la Inteligencia Artificial y esta vez no podemos dejar de nuevo que se adelanten en su uso o las consecuencias como ya hemos vilumbrado pueden ser devastadoras.

De esta manera, la Comisión Europea, en su continua labor de proporcionar pautas y regulaciones claras para las empresas, publicaba en septiembre, en paralelo con la ley de Inteligencia Artificial que ya hemos abordado en otros artículos, una guía detallada y completa. Este documento tiene como objetivo ofrecer una ruta clara y bien definida para las empresas en términos de los requisitos de ciberseguridad que deben cumplir al emplear tecnologías de Inteligencia Artificial. Este esfuerzo es parte de la iniciativa más amplia de la Comisión para garantizar que la implementación de la IA se realice de una manera que sea segura y beneficiosa para todas las partes involucradas. El texto aclara que, aunque los modelos de Inteligencia Artificial son componentes esenciales en los sistemas, no son sistemas de IA en sí mismos.

Y es que sin darnos cuenta, en un tiempo récord, esta tecnología esta encontrando usos que ni imaginábamos, esto hace que si no abordamos los problemas a tiempo, sencillamente nos desbordarán sin posibilidad alguna de vuelta atrás. Pensemos en proyectos como el Infinity AI Copilot, creado por la prestigiosa empresa Check Point, originaria de Israel. El principal objetivo es ofrecer una respuesta rápida y clara en situaciones de crisis digital que pueda reducir los tiempos de respuesta en situaciones críticas.De la misma forma que los profesionales que trabajamos en este campo vemos la IA en el futuro más inmediato, un sector de profesionales de la seguridad no lo consideran una opción válida, y es que la verdad, no les falta razón.

Es decir, supongamos por ejemplo que somos el administrador de las bases de datos de nuestra organización y nos enfrentamos a un incidente de seguridad. El software nos dará soluciones al ataque rápidamente para poder gestionarlo de la mejor manera posible.

Un segundo proyecto que merece una especial mención, y que se está desarrollando a nivel europeo, es el proyecto AI4CYBER. Éste es particularmente significativo debido a que está coordinado por el prestigioso centro español de investigación aplicada, TECNALIA. El objetivo fundamental es la creación y conformación de un servicio de ciberseguridad de alto nivel. Este servicio integrará la Inteligencia Artificial y la Big Data como componentes clave de su infraestructura. La utilización de estas tecnologías permitirá ofrecer una respuesta rápida y eficaz para gestionar y mitigar las situaciones de amenaza virtual que se presenten en el futuro. Con este enfoque, se espera que juegue un papel crucial en la protección de los sistemas de información y las infraestructuras digitales en Europa. Con cada amenaza que se neutraliza, la IA se vuelve más inteligente y más capaz, conformando una perspectiva general y cada vez más completa de la ciberseguridad.

¿Fantástico no? Esta muy bien, solo que para que sea posible, esa IA va a recabar información sin parar de todos los sistemas de sus clientes y partners, pudiendo acaparar por tanto, un nivel de conocimiento sobre vulnerabilidades que podría hacerla más peligrosa que cualquier grupo de hackers. ¿Qué podría llegar a ocurrir si una de estas IAs acabara en malas manos? ¿Se entiende mejor ahora la importancia de regular bien el desarrollo de esta prometedora tecnología?

Y los proyectos no acaban ahí, la gigante tecnológica, Microsoft está llevando la ciberseguridad a un nuevo nivel de sofisticación y eficacia con su herramienta Security Copilot. Se ha presentado como una pieza clave y esencial que se necesita en el mundo de la ciberseguridad para responder de forma rápida y eficiente a las diversas amenazas que puedan surgir en el ciberespacio. No solo responde a las amenazas, sino que con cada caso que enfrenta, ayuda a que la Inteligencia Artificial (IA) comprenda cada vez mejor el amplio espectro de las ciberamenazas. Con cada amenaza que se neutraliza, la IA se vuelve más inteligente y más capaz, conformando una perspectiva general y cada vez más completa de la ciberseguridad.

De la misma forma que los profesionales que trabajamos en este campo lo vemos como el futuro más inmediato, también es cierto que existe un sector de profesionales de la seguridad y personas fuera de dicho campo que no lo consideran una opción válida, y es que la verdad no les falta razón, son una espada de Damocles donde el tiempo siempre es dueño y señor de lo que verdaderamente funciona y dictará sentencia también en este ámbito.