Rechazo unánime a la cesión directa de suelo para el campus de la UCAM

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se queda solo en su plan de adjudicar de manera directa a la Universidad Católica de Murcia (UCAM) algo más de 38.600 metros cuadrados de suelo para la construcción de un campus vinculado al deporte. Todos los grupos de la oposición, incluido su otrora socio de investidura, Ciudadanos, fueron categóricos al rechazar de plano la vía elegida por el regidor, quien lejos de rectificar la defendió sobre la base del pronunciamiento realizado por la Secretaría General municipal.

El más contundente en su crítica por el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, quien llegó a anunciar que activará "todas las acciones legales que sean necesarias para evitar que el alcalde siga con su pretensión de regalar terrenos públicos a la UCAM". "Sigue empecinado en ceder 38.651 metros de suelo municipal, sin obligación de pago alguna, a una institución que ha promovido mensajes homófobos, incluso en charlas en colegios, utilizando de manera partidista y torticera la Junta de Gobierno Local, y no vamos a tolerarlo", dijo Pérez, quien obvió que desde el Ejecutivo local ya se ha advertido del cobro de un canon anual a la entidad privada.

"No es razonable que regalemos por 70 años los mejores suelos de un área de expansión a un negocio privado, venga de donde venga. Es labor del este Consistorio preservar estos terrenos que en el futuro deberían ser equipamientos públicos, puesto que se trata de una zona de expansión de la ciudad", reclamó. En su discurso, llegó a cuestionar la naturaleza del proyecto previsto, “una universidad privada para que estudien los hijos de los ricos y con la que pretenden hacer competencia a una universidad pública y prestigiosa como la UMA".

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, consideró un "abuso" y un "despropósito" la decisión del alcalde de obviar la opción del concurso abierto. "Ya sabemos qué tipo de universidad y qué declaraciones ha hecho su representante; son terrenos públicos de alto valor que se dan a una entidad que ya ha especulado con cesiones públicas en Murcia e incluso construyendo en suelo no urbanizable junto al BIC Monasterio de los Jerónimos", recordó la concejala.

Juan Cassá: "estamos en contra de la fórmula del ‘decretazo de final del mandato’ que quiere emplear De la Torre"

Y en la misma línea, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, rechazó rechazó que se ceda esos casi 40.000 metros "a una universidad privada como la UCAM". "No estamos en contra de que se pueda instalar en Málaga pero no a costa de regalarle suelo público", dijo, al tiempo que fue categórico al afirmar: "la UCAM no aporta nada a Málaga". Asimismo, mostró su extrañeza ante "las prisas que le han entrado al alcalde en este tramo del mandato; pareciera que quisiera dejarlo atado ante la posibilidad de no repetir en la Alcaldía".

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, anunció la presentación de una iniciativa al próximo Pleno exigiendo un concurso público "para que la mejor universidad privada posible pueda instalarse en los terrenos de la zona oeste". "Queremos que Málaga tenga la mejor universidad privada con alto grado de especialización y que complemente a la Universidad de Málaga", expuso Cassá, quien insistió en la necesidad de que se cobre un canon y se condicione la aportación del suelo "a un alto grado de becas para malagueños con buenos expedientes académicos". "Estamos en contra de la fórmula del ‘decretazo de final del mandato’ que quiere emplear De la Torre", apostilló.

Cabe recordar que la posición negativa de Cs dio al traste hace un par de meses a la expropiación de una pequeña pastilla de suelo en la zona oeste necesaria para el proyecto de la UCAM. La pretensión del equipo de gobierno del PP es que la concesión se lleve a Junta de Gobierno Local cuando la entidad complete la documentación requerida.