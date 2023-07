La tienda Siglo XX de Huelin da el último adiós a sus vecinos en una gran despedida

Globos, letreros, bebidas, entrantes y toda una multitud de vecinos y comerciantes se reunieron este jueves a las 20:00 horas en el local de la tienda Siglo XX en Huelin para poder despedirse de ella y, sobre todo, de su dueña, Helena Olaso.

Todo gracias a su hijo, Salvador Morales, y su nuera Samanta, que fueron los principales organizadores del evento. "Era espectacular. Yo no me esperaba todo lo que se formó, de verdad lo digo", confesó Helena. Durante tres horas hubo gente entrando y saliendo de la tienda continuamente, por lo que no puede saber con exactitud cuántas personas acudieron, pero aseguró que fueron muchas más de las que pensaba.

Esta despedida le demostró a Helena una vez más lo querida que es en el barrio de Huelin: "Abrazos, besos, fotos. Emoción total de todo el mundo", dijo Helena. Frases como "dejas huérfano a mi armario", "eres gran parte del barrio" o "te has llevado una parte de nuestro corazón" estuvo escuchando la dueña de la tienda. Fue toda una sorpresa para ella que tantas personas acudiesen al evento, pero le sirvió para cerciorarse de que siempre va a ser conocida en el barrio como "Helena del Siglo XX".

También quiso agradecer a todos sus vecinos el apoyo que le han brindado durante tantos años y su comportamiento con ella: "Ellos me han dado fuerzas para abrir la persiana todos los días". Ella afirmó que no sentirá tanta nostalgia, porque seguirá yendo al barrio. "Vendré a mi peluquería, a mis uñas. Eso sí, me veré rara porque ya no podré entrar en este local", contó.

Como profesional, aseguró que lo que más le llegó al corazón fue una postal en la que le decían que lleva años desprendiendo bondad, fidelidad, honestidad y saber estar, que es lo que ella siempre quiso transmitir en su tienda.

Por último, durante un emotivo brindis, Salvador elogió el legado que ha dejado el Siglo XX en Huelin y reconoció la labor de su madre en los casi 50 años que lleva abierta la tienda. Además, quiso agradecer a su tía Loli, hermana de Helena, el haberla estado ayudando durante la última década, y se emocionó recordando a su difunto padre, Salvador, que fue quien puso en marcha el negocio.