Zapatero apela en Málaga al diálogo "para resolver conflictos"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha impartido este martes una conferencia en la Universidad de Málaga en la que ha defendido la importancia del diálogo a la hora de afrontar los conflictos, ya sean bélicos, económicos, políticos o sociales. A esta charla, titulada 'La democracia como promesa abierta', han asistido tanto estudiantes como representantes de entidades económicas y profesionales, políticos, expolíticos y otros miembros de la comunidad universitaria.

Durante su intervención en el Paraninfo de la Facultad de Económicas, el expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE ha valorado la situación de “democracia plena” que tiene España, que, según los datos que ha detallado, “se encuentra entre el 8% de los países que gozan de este régimen político en el mundo de una manera total”, frente al resto, que se reparten los regímenes autoritarios o híbridos.

En este sentido, ha indicado que solo en democracia “se solucionan las desigualdades y se crean sociedades de semejantes, ya que el bien público tiene una primacía inequívoca”. Y una de las herramientas que conllevan las democracias es el diálogo, “y solo el diálogo lleva a los conflictos a una vía de solución”.

Según ha detallado, “las cosas que me salieron bien durante mi etapa de presidente del Gobierno fueron a base de mucho diálogo y entendimiento. Hay que escuchar las razones del otro, porque si no es así, no es posible la convivencia democrática”.

Y en esta necesidad de diálogo ha incluido temas sobre los que no ha rechazado hablar, como la amnistía en Cataluña, la guerra de Gaza o Ucrania o la situación de Venezuela.

Así, ha añadido que el mundo “está viviendo momentos de cambio geopolítico en los que Occidente pierde importancia y hay países emergentes que van ganando poder económico y político”. En esta radiografía, lo preocupante, a su juicio, “es el incremento bélico”, que se produce como consecuencia de la intensificación de la globalización. “Ahora ya no hay crisis que afecten a un solo territorio, sino que estas son globales, sea cual sea el ámbito desde el que provengan”.

El referéndum en Cataluña

Después de la conferencia, en declaraciones a los periodistas, Zapatero ha asegurado que cuando hay un referéndum, las fuerzas suelen estar equilibradas y "el que pierde quiere revancha", algo que cree que siempre pasa, y ha aludido al caso de Escocia.

Por ello, ha planteado que hay que aprender lecciones de países que tienen problemas parecidos a España, y ha destacado que "la singularidad no es un privilegio" y que las encuestas sobre un tema pueden cambiar cuando se explican las motivaciones. Ha añadido que los referéndums no solucionan los problemas, "los prolongan", y ha insistido en que hay que llegar a acuerdos, a la vez que ha abogado por "la paciencia, el diálogo, la reconciliación, escuchar, no imponer" y por "convencer y seducir".

Tras señalar que la solidaridad caracteriza el sistema de reparto de financiación territorial, ha indicado que con la amnistía "será factible el reencuentro, la reconciliación" y que tendrá un efecto positivo y es un paso "necesario" tras los acontecimientos de 2017 en Cataluña.

El también ex secretario general del PSOE percibe que "seis años después, la situación está mucho más tranquila" de lo que se vivió en aquel momento y "la posición de las instituciones catalanas es mucho más dialogante que cuando se llegó a la ruptura, se aplicaron las leyes de desconexión y se declaró la independencia". Por ello, considera que si se está más tranquilo, "hay que escuchar, perdonar, reconciliar", al tiempo que ha defendido que "no existiría democracia si no hubiera habido tantas amnistías, tantos reencuentros" y que esa es "la grandeza de la democracia".

Sobre el Estado de Palestina

Por otro lado, el expresidente socialista ha dicho que el reconocimiento de Palestina como Estado "es uno de los caminos con los que la comunidad internacional puede contribuir para lograr una solución pacífica de este conflicto que nos tiene nos tiene consternados por la infamia, por tanto asesinato, por tanta vida perdida inútil". "Creo que es muy, muy importante, porque de la solución de este conflicto va a depender el horizonte de paz o de guerra que vamos a tener las próximas décadas en el mundo", ha subrayado.

El exmandatario ha asegurado que tiene "un compromiso con la solución pacífica de los conflictos en muchos sitios", entre ellos Venezuela, y que espera que eso sirva "como lección" para otras situaciones conflictivas existentes en todo el mundo. En este sentido, se ha comprometido a "buscar siempre la vía del diálogo, de la negociación, de la paz".