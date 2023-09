La mayoría de los accidentes con patinetes en Málaga se deben a infracciones del conductor

Los patinetes eléctricos han supuesto una revolución en la movilidad personal en las ciudades, pero también un peligro en muchas ocasiones. En Málaga, además, la mayoría de los accidentes que se han producido este verano con estos vehículos de movilidad personal (VMP) se deben a infracciones de sus conductores, según los datos de la Policía Local de Málaga.

Estos destilan que se han producido en total 78 sucesos relacionados con patinetes eléctricos entre junio y agosto, producidos por 85 causas distintas –un accidente puede relacionarse con más de una causa– y de estas sólo 15 son ajenas al piloto.

Así ocho de ellas se deben a anomalía en la calzada, dos a condiciones climatológicas adversas y cinco a que el peatón no respetase un semáforo o invadiese la calzada. El resto (70) están relacionadas con no respetar el piloto una señal semafórica (nueve), cambio de carril inadecuado, falta de pericia o invadir la zona peatonal (seis cada una), no respetar una señal de CEDA (cinco), un paso de peatones, conducir de forma distraída (cuatro cada una), conducción negligente o adelantamientos prohibidos (tres cada una) entre otras causas.

El total de 78 accidentes en los que están envueltos los patinetes supone una media de 5,6 incidentes cada semana de este verano, uno y medio más que la media de los producidos durante todo 2022. Y tres veces más que los accidentes que se han producido con bicicletas en el mismo período de tiempo, 26.

Por meses, julio ha sido el más movido. En total, se han registrado 29 acciones de este tipo, por las 27 de junio y las 22 de junio. Así, en cuanto a los daños causados, 39 de ellos afectaron tanto a personas como a materiales, 33 sólo supusieron daños personales y seis de ellos sólo daños materiales.

Desde el Ayuntamiento recuerdan la prohibición de circular por las aceras y zonas peatonales de este tipo de vehículos, tal y como establece la Ordenanza de Movilidad. En este sentido, las empresas están obligada a desactivar de forma telemática a los vehículos mediante un sistema de geolocalización cuando alguno de ellos pretenda entra en una zona restringida al tráfico rodado.

Los traumatólogos alertan del aumento de accidentes

Los traumatólogos también muestran su preocupación por el aumento de accidentes. Los expertos alertan de que su económico precio y la facilidad para manejarlo no es directamente proporcional a la seguridad de este medio de transporte, por lo que “se está produciendo un aumento exponencial de los accidentes provocados por los mismos. Justo acabamos de operar a un chico con una fractura muy compleja, que suele producirse por accidentes de motocicletas o caídas desde una gran altura”, advierte el doctor Rafael López Arévalo, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Málaga.

El traumatólogo subraya que su equipo ha tenido ya varios casos de traumatismos craneoencefálicos graves e incluso algunos casos de fractura de vértebras cervicales. “Cada mes realizamos al menos una cirugía traumatológica por este tipo de accidentes; sin duda una patología creciente y alarmante”.

La incidencia de este tipo de accidentes se está equiparando a los de las motos, y es que no dejan de ser un vehículo similar, en el que el cuerpo está muy expuesto e incluso más desprotegido y, “como pueden alcanzar alta velocidad, se pueden producir lesiones de alta energía, como en una moto”, explica el doctor López Arévalo.

Según los expertos, aproximadamente un tercio de los pacientes que tienen este tipo de accidentes sufren un traumatismo craneoencefálico, más del doble de lo que se produce en los ciclistas. Un tercio acaba con alguna fractura y uno de cada cuatro suelen necesitar una intervención quirúrgica. Las articulaciones más habitualmente afectadas por este tipo de accidentes son las muñecas y los codos. También suelen encontrarse afectación de tibia o hombro o traumatismo craneoencefálico, que alguna vez llegan a ser importantes. Eso si hablamos del conductor del patinete, pero -alerta el doctor López Arévalo- que “también hay que tener en cuenta las lesiones que se producen a peatones o viandantes por atropello, en cuyos casos son muy habituales y especialmente graves las fracturas de cadera en personas mayores”.