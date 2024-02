El aeropuerto de Málaga espera volver a batir récord este 2024 y superar los 22 millones de viajeros

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol batió todos los récords en 2023, convirtiéndose en el ejercicio con mayor tráfico de sus 104 años de historia: 22, 3 millones de pasajeros y más de 160.000 movimientos de aeronave. El balance general es "muy positivo", pero el director del recinto aeroportuario, Pedro Alberto Bendala, ha reconocido no conformarse con esos números. Aunque las compañías aéreas aún no han presentado sus apuestas para este 2024, confía en que los valores sean "mejores", aún si cabe, que los del pasado año. "Siempre queremos dar un paso más, un pasajero más, un servicio más y una compañía más", ha manifestado.

Los registros totales de 2023 arrojaron un crecimiento del 21,1% de viajeros y del 12,2% de operaciones, lo que responde al buen comportamiento tanto del tráfico nacional como el foráneo. Para Bendola el verdadero hito es "haber podido recuperar y superar los valores prepandemia". Al frente de la dirección del aeropuerto de Málaga desde 2019, ha vivido las dos caras de la moneda. La peor situación con un pronóstico desesperanzador a causa del Covid-19 y la reactivación de la actividad económica registrando "los mejores datos del transporte aéreos de España".

El despacho de Pedro Bendala tiene una situación privilegiada con vistas directamente a pista. Rodeado de cristaleras, observa los cientos de aviones que despegan y aterrizan todos los días en la capital malagueña. Desde el mismo lugar también podía ver hace apenas tres años todas las aeronaves que se quedaban estacionadas. Sabe de lo incierto del devenir y, aunque ambicioso, también se muestra cauto. "El mundo del transporte aéreo siempre está lleno de incertidumbres", incide.

"El aeropuerto todavía no se ha quedado pequeño"

El aeropuerto, de momento, explica que "no se ha quedado pequeño", pues que tiene capacidad para recibir hasta 30 millones de pasajeros, asegura. En cuanto a su posibilidad de ampliación si la tendencia continúa al alza, Bendala detalla que existe una metodología muy precisa para detectar cuándo es necesario hacer las inversiones. "Ni justo cuando las necesitamos porque llegaríamos tarde ni después porque perderíamos desarrollo de actividad. Nuestra obligación es dar respuesta con muchos años de antelación mediante un proceso racional y meditado", apunta el ingeniero aeronáutico.

Entre esas alternativas no descarta la ampliación de la Terminal 3 o la creación de la T4. Si bien, hasta 2027, todas las inversiones del aeropuerto se rigen por el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) -que tiene una vigencia de cuatro años-. Además, "Aena hace propuestas y el regulador aeroportuario, que es la Dirección General de Aviación Civil tiene que aceptar una de las múltiples propuestas que le presentemos", señala Bendala. De momento, el director insiste en que no hay ninguna decisión tomada. "No tenemos una bola de cristal para predecir exactamente cómo va a ser el futuro".

Vuelo directo a Miami, aún en el aire

El vuelo directo de Málaga a Nueva York será diario a partir del verano de 2024 y comenzará el 2 de mayo, una decisión de la aerolínea estadounidense United valorada por Bendala, que ha ensalzado también la apuesta del Ayuntamiento, la Diputación y la consejería de Turismo por este proyecto. En esta línea, el director del recinto aeroportuario de Málaga ha anunciado que el oeste no es el único foco. "En verano esperamos tener conexiones con países de Oriente Medio como Qatar o Saudí, que nos abren las puertas a Asia, un mercando que está volviendo a aparecer tras el Covid, lo que es una gran oportunidad para el tejido económico malagueño", ha manifestado.

En cuanto a la posibilidad de un vuelo directo con Miami (Estados Unidos), Bendala no ha cerrado puertas. "Nosotros ofertamos a las compañías posibles rutas en las que nosotros confiamos, pero cada aerolínea en su momento toma sus decisiones. Muchas veces no solo depende de que haya más o menos demanda de pasajeros, sino de la disponibilidad que tengan de aviones, por ejemplo". "¿Cuándo llegará? No lo sabemos, pero algún día. De eso estamos convencidos".