Revacunan a algunos alumnos de Periodismo contra las paperas tras tres casos en la Facultad

Algunos centros de salud están llamando a estudiantes de Periodismo después de que se hayan producido tres casos de paperas en esa Facultad. “Dos se han producido en mi clase. Me han llamado y me han puesto un refuerzo de la vacuna”, ha apuntado Jesús. Tiene 21 años, se inmunizó siendo niño y el centro de salud de Rincón de la Victoria lo citó este jueves para revacunarlo.

“A una compañera de mi misma clase que es de El Limonar, su centro de salud también la ha revacunado”, ha explicado este joven. Cuenta que otra compañera, de Rincón de la Victoria, acudió por iniciativa propia a ese centro de salud para que le administraran una dosis de refuerzo, pero no se la pusieron.

Hay cierta intranquilidad entre algunos estudiantes. Sin embargo, la Delegación de Salud –aunque reconoce que hay un ligero repunte de casos como suele ocurrir cada tres o cuatro años– considera que la situación es normal y que no hay motivo de alarma. El gerente del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce, Enrique Vargas, asegura:“No es un brote, ni hay alerta epidemiológica; la población puede estar tranquila”.

Los casos se han dado en personas inmunizadas por menor eficacia de la vacuna

Distintos especialistas y pediatras consultados coinciden en que no hay motivo de alarma y explican este pequeño incremento tiene sus razones. La primera es que la vacuna contra las paperas –que está incluida en la triple vírica junto a la del sarampión y la rubéola– siempre ha tenido una menor eficacia que la de otras patologías. Pero a eso se suma otra causa: las dosis administradas en toda España a jóvenes que ahora rondan los 23 ó 24 años tuvieron menos poder de inmunización de lo habitual. Una situación que, insisten, es generalizada en todo el país y que no se debe a los antivacunas porque se trata de personas vacunadas.

Los centros sanitarios no están haciendo una revacunación generalizada de las cohortes de edades en las que la vacuna fue menos eficaz porque los epidemiólogos entienden que no es necesaria. Únicamente están llamando de manera selectiva a aquellas personas del entorno más cercano de los que han enfermado de paperas y tras la valoración de cada caso, los sanitarios deciden si poner o no una dosis de refuerzo.