Después de Irene viene Juan. Una potente borrasca de procedencia atlántica que dejará fuertes lluvias en amplias zonas del país, incluso con "acumulaciones significativas" nieve por debajo de los 400/700 metros en la mitad norte peninsular. Pero, ¿cómo afectará la borrasca Juan a Málaga?

Esta nueva borrasca recorrerá la provincia de Málaga este viernes de oeste a este, se moverá rápido empujada por fuertes vientos de poniente. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta amarilla en la Axarquía y Ronda por lluvias y tormentas, y también un aviso por fenómenos costeros que afectará a toda la costa malagueña con olas de hasta tres metros.

Según ha explicado el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, el paso de Juan por Málaga "no va a ser muy intenso, pero sí va a tener sus efectos". Lamentablemente se notará más en el viento que en el agua caída, pero asociado a la borrasca llegará un frente con precipitaciones que afectarán a toda la provincia.

"Van a ser moderadas en general, y en algún punto podrían ser fuertes. En la Axarquía hay un aviso y podrían darse 15 litros en una hora, lo que es más probable en la montaña, no en la costa", ha precisado. No obstante, el meteorólogo aclara que no se espera que vaya a caer una cantidad "muy importante".

En cuanto al viento, se prevé de fuerza 7 en el litoral (hasta 60 km/h), mientras que en el interior soplará con intensidad pero no se espera que las rachas alcancen el umbral de los 70 km/h, por lo que de momento no hay activada ninguna alerta.

La borrasca Juan se desplazará muy rápido por la provincia y dará paso al anticiclón, de hecho, el sábado ya se esperan pocas nubes. "Para el fin de semana se cambia a un flujo de Levante", apunta Riesco, de modo que "como mucho habrá alguna precipitación débil en la costa occidental, fruto del mismo flujo de Levante".

Alerta en la Axarquía y Ronda

En el caso de la Axarquía, la alerta amarilla se ha activado por lluvias, entre las 09:00 y las 18:00 horas. La Aemet espera que puedan recogerse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Para la Serranía de Ronda, el aviso se activa por tormentas y estará vigente de 06:00 a 15:00 horas.

Además de los avisos por precipitaciones, Meteorología ha activado también para el viernes otra alerta por fenómenos costeros que afectará a todo el litoral de la provincia de Málaga entre las 12:00 horas y la medianoche. La advertencia es que haya fuertes vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora, con olas de tres metros de altura.