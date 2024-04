Llega la calima a Málaga: estos son los municipios más afectados por el polvo sahariano

La provincia de Málaga espera un fin de semana veraniego, con temperaturas muy altas y con los cielos cubiertos con más calima. La presencia de este polvo en suspensión se va a intensificar este fin de semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que esta situación se prolongue hasta el próximo lunes. La duda es si afectará a todos los municipios malagueños o si habrá algún rincón que se pueda librar.

Según ha explicado el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, no parece posible que ningún municipio de Málaga se escape de la calima en esta ocasión. "La calima es un fenómeno de dimensión espacial muy grande y, por tanto, va a afectar a todos los municipios de Málaga bastante por igual", señala Riesco.

La responsable es una masa de aire cálida que va a afectar a toda Andalucía. Empezará por el oeste de la comunidad y en el caso de la provincia de Málaga va a afectar sobre todo el sábado y domingo, para después ir desplazándose al este de la Península. "Quizá en la primera mitad del lunes todavía persista", señala el meteorólogo.

La concentración de esta calima es difícil de cuantificar, según afirma el director de la Aemet en Málaga, quien precisa que "será moderada". "No tenemos una medición de estos aerosoles de polvo en suspensión, pero se va a notar bastante a la vista", añade. Es decir, el molesto paisaje ocre cubrirá toda la provincia. No obstante, Riesco incide en que la intensidad de este episodio no será como la de hace dos años y que tampoco va a ir acompañada de precipitaciones, por lo que no se esperan los molestos chubascos de barro, "más allá de que en algún punto pudieran caer lo que se dice, literalmente, dos gotas".

Para este sábado, la Aemet prevé en la provincia cielos nubosos con nubes altas, tendiendo a muy nubosos al anochecer, cuando no se descartan precipitaciones débiles en el oeste de la provincia que pueden ir acompañadas de depósitos de barro. Sobre la calima, advierte que será "más densa al final del día". Y, con respecto a las temperaturas, irán en ascenso.

Subida de las temperaturas

Así, las temperaturas este fin de semana serán más altas de lo normal tanto en el interior como en la costa. En el caso de Málaga capital, se llegará a los 26 grados con mínimas que el domingo serán de 19, un valor "altísimo" para un mes de abril. También serán elevadas en el interior: 25-26 grados en Antequera, con 12-14 de mínima; y 24 en Ronda. En el Valle del Guadalhorce, incluso, se pueden alcanzar los 29 grados.

A partir del próximo lunes 8 de abril los termómetros empiezan a bajar en toda la provincia, como resultado de la entrada de una masa de aire más fría que desplazará a la calima y refrescará el ambiente. Aunque la caída será más brusca en el interior, con un descenso de cinco grados. En el caso del litoral, la bajada del mercurio no será tan brusca, apenas de un par de grados, por la irrupción del terral que compensa el aire frío.