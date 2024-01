CCOO amenaza con huelgas diarias en el servicio de limpieza de la UMA como reacción a los despidos

CCOO ha anunciado este martes su intención de intensificar las protestas por el servicio de limpieza de la Universidad de Málaga. Será a través de concentraciones diarias, en horario de 10:00 a 10:30, con el objetivo de mostrar su desacuerdo por los despidos realizados por la empresa adjudicataria, Óptima. De hecho, estas acciones ya se están llevando a cabo a diario frente a la Facultad de Estudios Sociales y de Comercio. Desde el sindicato no descartan la convocatoria de una huelga indefinida en los próximos días si no se llega a un acuerdo.

Según ha denunciado el Sindicato del Hábitat de CCOO de Málaga, desde que la empresa Óptima ha sido la adjudicataria del servicio de limpieza de la Universidad de Málaga (UMA) desde el pasado 1 de enero de 2024, ésta no ha cumplido ni con el pliego de condiciones ni con el convenio provincial. Además, ha despedido a cinco trabajadores fijos, a tres interinos y ha rescindido de todos los contratos temporales, quedándose con el 85% de la plantilla real exigida en la licitación. Quedando desiertos muchos puestos por cubrir y sin dar el servicio.

Por este motivo, esta organización sindical no descarta una convocatoria de huelga con carácter indefinido y mantener concentraciones diarias entre las 10:00 y las 10:00, frente a la Facultad de Estudios Sociales y de Comercio, ubicada en la avenida Francisco Trujillo Villanueva, Campanillas, Málaga.

“Hasta la fecha están convocadas solo las concentraciones de forma diaria, dado que coincide la adjudicación con la elección del nuevo Rector y equipo de Gobierno y la empresa se excusa diciendo que el equipo de Gobierno no ha realizado aún toma de posesión del cargo, no teniendo a quien dirigirse”, ha manifestado la representante del Sindicato del Hábitat de CCOO de Málaga, María Dolores Ramos, quien ha anunciado que “la plantilla afectada no descarta realizar un asentamiento durante los próximos días en la puerta de dicha facultad”.

Así, según ha explicado Ramos, “los intentos de negociación con la empresa no avanzan dado que nuestra primera necesidad es la incorporación por lo menos de las personas que estaban fijas, como acto de buena fe por parte de la empresa, y abrir un periodo de negociaciones”.

La representante sindical también ha manifestado que “el equipo de Gobierno de la UMA, aún sin tener posesión de su cargo, ha atendido cordialmente la preocupación de la plantilla y ha ofrecido su apoyo, con el compromiso del cumplimiento de los pliegos”.

Este servicio de limpieza en concreto se realiza en la ampliación del complejo universitario de Teatinos, que es el futuro de todas las nuevas facultades y edificios de la UMA. A juicio de María Dolores Ramos, “este es el principal problema que ha ocurrido, es decir, cuando se realizó la licitación y se publicaron los pliegos de condiciones, aún había facultades por construir y abrir, por lo que su presupuesto y todo lo relacionado con estas facultades se realizó con los datos que se tenían en esa fecha. La anterior contrata realizó nuevas contrataciones temporales y conversión de contratos.

“Desde CCOO del Hábitat de Málaga no entendemos que si la anterior contrata daba el servicio completo, más contratos temporales con menos presupuesto, cómo la nueva empresa adjudicataria ha alegado que no le salen las cuentas, cuando ha liquidado sin previo aviso al 15% de la plantilla y sigue pidiendo más sacrificio a cambio de la incorporación de las personas despedidas, ni siquiera por la paz social”, ha criticado la representante sindical.

El Sindicato CCOO del Hábitat de Málaga va a continuar vigilando las licitaciones para que no sean el medio para la merma en derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, y seguirá con la convocatoria de estas movilizaciones diarias hasta que se alcance un acuerdo.