La mitad de la energía defraudada en Málaga se vincula con el cultivo de marihuana

12,1 millones de kilovatios hora, el equivalente al consumo energético de 3.400 hogares, se han defraudado en Málaga en el primer cuatrimestre de 2024. En total, 884 expedientes abiertos en la provincia, donde supone una estafa cada tres horas. con un crecimiento de los casos del 10% respecto al ejercicio anterior. Los datos los ha dado a conocer Endesa, que pone el acento en un dato a tener muy en cuenta, y es que el 52% del total de esa energía defraudada proviene de plantaciones de marihuana: 6,3 millones, el doble que la registrada en el mismo periodo del año anterior (2,7 millones de KWh defraudados).

Los expedientes en relación a este tipo de engaños también se han incrementado, pasando de los 31 registrados en tan solo cuatro meses en 2023, a los actuales 51, lo que supone 3 expedientes abiertos a la semana por marihuana en la provincia de Málaga en los cuatro primeros meses del año. Las situaciones que generan estas plantaciones, teniendo en cuenta que se instalan en viviendas, suponen un "grave riesgo para la seguridad de las personas, además del problema de falta de suministro que provoca la saturación de las redes" que estas generan. Y es que suelen requerirse para ello sofisticados aparatos de ventilación e iluminación que funcionan las 24 horas de forma ilegal, con enganches realizados en las infraestructuras eléctricas de viviendas, edificios y en la propia red que se encuentra en la calle.

Se estima que las plantaciones de marihuana consumen en España unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente al consumo de una ciudad de cerca de un millón de habitantes en un año. Una plantación interior puede llegar a consumir como 80 viviendas. En algunas zonas, acaparan hasta el 80% del consumo eléctrico, por este motivo la compañía eléctrica sigue reforzando las inspecciones que realiza para detectar la práctica del fraude y cuenta con el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con quienes realiza intervenciones conjuntas para destapar casos de fraude vinculados a plantaciones de marihuana.

Acabar con las plantaciones de marihuana

Como informó hace unas semanas Málaga Hoy, el Ministerio del Interior ya ha adjudicado una empresa especializada en trabajos forestales para que se encargue de destruir la droga que intervengan la Guardia Civil y la Policía Nacional en Málaga y Granada. Ambas provincias encabezan las incautaciones de cannabis sativa en el sur de España y es obligación legal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llevar a cabo el desmantelamiento de las plantaciones ilegales de marihuana, aspecto contemplado dentro de su misión de recoger los efectos del delito y ponerlos bajo custodia y a disposición de la autoridad judicial competente.

Después de que Interior sacara a concurso para un contrato de servicios, la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad ha adjudicado dos lotes a la empresa Pedro Luis Ramírez Cueva por valor de 130.416 euros. Esta deberá ocuparse del trabajo de destrucción de la droga incautada.

El tratamiento para llevar a cabo este servicio estará determinado en cada caso por la autoridad judicial. De forma ordinaria incluye previamente el arrancado de las plantas, el apoyo en la extracción de muestras y su conservación en cajas de cartón para evitar su putrefacción previamente, el propio arrancado, que puede presentar más o menos dificultades dependiendo de la situación de la plantación, y el triturado o comparación en el caso de que se haya determinado su conservación durante un tiempo determinado. En ese supuesto de conservación, ha de realizarse el ensacado o introducción en cajas de las plantas intervenidas, el traslado al ligar que se determine y cualquier otra actuación similar relacionada con el desmantelamiento de la plantación y que determine el juez.

La Secretaria de Estado de Seguridad advierte de que el adjudicatario ha de tomar las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad del servicio, que incluirá de forma específica la no difusión de información a terceras personas. Así, todos los trabajadores de la empresa -tanto personal técnico como auxiliar- no deberán detallar datos tales como fechas y horas de la realización del servicio, as como cualquier otra información que pueda ser relevante.